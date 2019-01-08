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    «Челси» близок к покупке Паредеса и Бареллы

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    «Челси» близок к подписанию контракта с полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом и хавбеком «Кальяри» Николой Бареллой, сообщает Sky Sports.

    Леандро Паредес
    Леандро Паредес
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    О финансовых подробностях возможных трансферов не сообщается, однако известно, что «Челси» ожидает оформление сделки по одному из футболистов до конца этой недели.

    Также уточняется, что приобретение Паредеса или Бареллы позволит «Челси» отпустить Сеска Фабрегаса в «Монако». В настоящий момент условия перехода испанца согласованы, однако лондонский клуб заморозил сделку до момента прихода в команду преемника 31-летнего игрока.

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    • В сезоне-2018/19 24-летний Паредес провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, забив при этом четыре гола и отдав четыре результативные передачи. 21-летний Барелла забил один гол в 20 матчах в Серии А и Кубке Италии. 0

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