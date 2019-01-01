Два игрока ЦСКА — в топ-50 молодых талантов по версии УЕФА

Федор Чалов
ПФК ЦСКА
В числе самых перспективных игроков Европы оказались два представителя ЦСКА — полузащитник Ильзат Ахметов и нападающий Федор Чалов.
В статье отмечается, что Чалов ушел на зимний перерыв в статусе лучшего бомбардира чемпионата России, тогда как недавно Ахметов был назван лучшим молодым футболистом России 2018 года.
В рейтинг также включены три украинских футболиста: вратарь «Реала» Андрей Лунин, левый защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко и хавбек киевлян Николай Шапаренко.
Попал в топ-50 и грузинский атакующий полузащитник «Гента» Георгий Чакветадзе. 0