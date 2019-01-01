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    Два игрока ЦСКА — в топ-50 молодых талантов по версии УЕФА

    УЕФА ЦСКА Футбол России Динамо Киев Футбол Украины Реал Мадрид Футбол Испании
    УЕФА на своем официальном сайте представил список из 50 главных молодых талантливых футболистов, которые имеют шансы хорошо проявить себя в 2019 году.

    Федор Чалов
    Федор Чалов
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    В числе самых перспективных игроков Европы оказались два представителя ЦСКА — полузащитник Ильзат Ахметов и нападающий Федор Чалов.

    В статье отмечается, что Чалов ушел на зимний перерыв в статусе лучшего бомбардира чемпионата России, тогда как недавно Ахметов был назван лучшим молодым футболистом России 2018 года.

    В рейтинг также включены три украинских футболиста: вратарь «Реала» Андрей Лунин, левый защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко и хавбек киевлян Николай Шапаренко.

    Попал в топ-50 и грузинский атакующий полузащитник «Гента» Георгий Чакветадзе. 0

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