Два игрока ЦСКА — в топ-50 молодых талантов по версии УЕФА

УЕФА на своем официальном сайте представил список из 50 главных молодых талантливых футболистов, которые имеют шансы хорошо проявить себя в 2019 году.

В числе самых перспективных игроков Европы оказались два представителя ЦСКА — полузащитник Ильзат Ахметов и нападающий Федор Чалов.

В статье отмечается, что Чалов ушел на зимний перерыв в статусе лучшего бомбардира чемпионата России, тогда как недавно Ахметов был назван лучшим молодым футболистом России 2018 года.

В рейтинг также включены три украинских футболиста: вратарь «Реала» Андрей Лунин, левый защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко и хавбек киевлян Николай Шапаренко.

Попал в топ-50 и грузинский атакующий полузащитник «Гента» Георгий Чакветадзе. 0