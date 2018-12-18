«Кан» вырвал победу у «Тулузы»

В матче 18-го тура французской Лиги 1принимали победил со счетом 2:1.

Файчал Файр — автор победного гола twitter.com/smcaen 1000 Фрибет для всех Забрать!

На 18-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Саиф-Эдин Хауи. В конце первого тайма ответный мяч в ворота «Кана» отправил нападающий «Тулузы» Макс-Ален Градель, успешно реализовав пенальти.

В компенсированное время встречи 11-метровый реализовал хавбек «Кана» Файчал Файр, что обеспечило хозяевам победу.

«Тулуза» набрала 15 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Кан» (16) — на 17-м месте.

В следующем туре «Кан» сыграет на выезде с «Реймсом», а «Тулуза» проведёт матч с «Лиллем». Обе встречи состоятся 22 декабря. 0