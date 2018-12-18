«Кан» вырвал победу у «Тулузы»

Файчал Файр — автор победного гола
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На 18-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Саиф-Эдин Хауи. В конце первого тайма ответный мяч в ворота «Кана» отправил нападающий «Тулузы» Макс-Ален Градель, успешно реализовав пенальти.
В компенсированное время встречи 11-метровый реализовал хавбек «Кана» Файчал Файр, что обеспечило хозяевам победу.
«Тулуза» набрала 15 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Кан» (16) — на 17-м месте.
В следующем туре «Кан» сыграет на выезде с «Реймсом», а «Тулуза» проведёт матч с «Лиллем». Обе встречи состоятся 22 декабря. 0