Белоус: Пока не вижу, за счет чего «Зенит» далеко пройдет в Лиге Европы

Итоги жеребьевки 1/16 финала для «Зенита» прокомментировал известный российский специалист, экс-советник президента московского «Локомотива»

«По сути, в конце года питерская команда развалилась. Конечно, будет здорово, если зенитовцы пройдут как можно дальше. Но пока я не вижу, за счет чего: нет ни игры, ни умения, ни особого стремления и желания. С одной стороны, по своему статусу "Зенит" должен выигрывать Лигу Европы, но с другой — в турнире сейчас сильный состав участников. Стоит обратить внимание на киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", а также на другие команды, особенно из Западной Европы. Так что выиграть турнир будет не так-то просто.

Будем надеяться, что наши команды помимо своих задач будут решать еще и задачи страны. Потому что если мы рано проиграем и вылетим бесславно, то португальцы, я боюсь, обгонят нас в таблице коэффициентов УЕФА. Тогда мы упадем в ней на седьмое место и опять будем делегировать в Лигу чемпионов только две команды», — цитирует Белоуса «Sports.ru».

Напомним, в 1/16 финала ЛЕ питерцы сыграют с турецким «Фенербахче». Первая игра между командами пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответная встреча состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге. 0