Луческу: Так плохо «Фенербахче» еще никогда не играл

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу считает питерцев фаворитами, в паре 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

«Сейчас "Фенербахче" не в лучшем состоянии. Летом в клубе сменился президент, на пост пришел Али Коч, который сразу же решил провести перестановки в команде.

Назначили нового тренера — Филлипа Коку. Продали в Саудовскую Аравию трех самых важных игроков — Жулиану, Фернандау и Соузу.

Заработали на этом 25 миллионов евро, но не могли потратить деньги в полном объеме из-за проблем с финансовым fair play.

"Фенербахче" плохо стартовал, осенью сменили Коку на Эрвина Кумана, причем штаб остался тем же, голландским. Сейчас команда на 17 месте, и так плохо "Фенербахче" никогда не играл.

Давление болельщиков велико, игрокам очень тяжело. И очень хорошо для команды, что сейчас будет перерыв.

На прошлой неделе опять назначили нового тренера, Эрсуна Янала. Но ему нужны трансферы. У "Фенербахче" в последних матчах хорошо играет Вальбуэна, но этого мало.

Я уверен, что зимой "Фенербахче" приобретет не одного нового футболиста — с нынешним составом чего-то добиться в Европе невозможно.

На мой взгляд, "Зенит" — явный фаворит пары. У него намного больше игроков с богатым международным опытом.

В турецком чемпионате перерыв заканчивается в 20-х числах января, так что до встречи с "Зенитом" "Фенербахче" проведет четыре или пять матчей, это может быть преимуществом.

Но "Зенит" лучше», — приводит слова Луческу «Спорт-Экспресс».

Матчи между «Зенитом» и «Фенербахче» пройдут 12 и 21 февраля соответственно. Петербуржцы начнут противостояние матчем в Стамбуле, а вторую игру проведут у себя дома. 0