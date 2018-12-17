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    Луческу: Так плохо «Фенербахче» еще никогда не играл

    Зенит Футбол России Фенербахче Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу считает питерцев фаворитами, в паре 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

    Мирча Луческу
    Мирча Луческу
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    «Сейчас "Фенербахче" не в лучшем состоянии. Летом в клубе сменился президент, на пост пришел Али Коч, который сразу же решил провести перестановки в команде.

    Назначили нового тренера — Филлипа Коку. Продали в Саудовскую Аравию трех самых важных игроков — Жулиану, Фернандау и Соузу.

    Заработали на этом 25 миллионов евро, но не могли потратить деньги в полном объеме из-за проблем с финансовым fair play.

    "Фенербахче" плохо стартовал, осенью сменили Коку на Эрвина Кумана, причем штаб остался тем же, голландским. Сейчас команда на 17 месте, и так плохо "Фенербахче" никогда не играл.

    Давление болельщиков велико, игрокам очень тяжело. И очень хорошо для команды, что сейчас будет перерыв.

    На прошлой неделе опять назначили нового тренера, Эрсуна Янала. Но ему нужны трансферы. У "Фенербахче" в последних матчах хорошо играет Вальбуэна, но этого мало.

    Я уверен, что зимой "Фенербахче" приобретет не одного нового футболиста — с нынешним составом чего-то добиться в Европе невозможно.

    На мой взгляд, "Зенит" — явный фаворит пары. У него намного больше игроков с богатым международным опытом.

    В турецком чемпионате перерыв заканчивается в 20-х числах января, так что до встречи с "Зенитом" "Фенербахче" проведет четыре или пять матчей, это может быть преимуществом.

    Но "Зенит" лучше», — приводит слова Луческу «Спорт-Экспресс».

    Матчи между «Зенитом» и «Фенербахче» пройдут 12 и 21 февраля соответственно. Петербуржцы начнут противостояние матчем в Стамбуле, а вторую игру проведут у себя дома. 0

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