Бистрович: Будем умирать на поле в матче с «Реалом»

Полузащитник ЦСКАпрокомментировал домашнюю победу в матче 17-го тура РПЛ си поделился ожиданиями от встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

Матч «Реал» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 12 декабря.

«В первой половине встречи с "Енисеем" у нас было много моментов. Мы могли повести в счёте 3:0 или 4:0 и после этого играть более спокойно. Но не забили эти голы, что и привело к такой ситуации во втором тайме.

Недооценили соперника? Нет, я так не думаю. Недооценки не было. Мы знали, что "Енисей" может быть опасен, если мы дадим ему играть. Но, повторюсь, нам нужно было забивать ещё и заканчивать этот матч раньше.

Что касается предстоящего матча с "Реалом", то мы приложим все силы, чтобы победить. Нам нечего терять, поэтому настрой — завершить год на хорошей ноте. Мы будем умирать на поле!» — цитирует Бистровича официальный сайт ЦСКА. 0