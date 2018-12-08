Домашний стадион «Зенита» получил новое название

С 9 декабря стадион на Крестовском острове, на котором проводит домашние матчи «Зенит», будет носить название сообщает официальный сайт клуба.

По условиям соглашения, подписанного между клубом и ПАО «Газпром», новое название стадиона будет интегрировано на сотни носителей — от логотипов на внешнем фасаде арены до униформы сотрудников, сувенирной продукции и билетов.

«Реализация прав на название спортивных сооружений — одно из основных направлений развития спортивной индустрии в мире. Многофункциональность, техническая оснащенность арены на Крестовском, статус клуба и рекордный уровень посещаемости домашних матчей позволили "Зениту" разработать крупнейший для российского футбола спонсорский пакет», — говорится в сообщении.

«Наш клуб и "Газпром" продолжают плодотворное сотрудничество. Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий — создание рекреационных зон отдыха вблизи арены.

Мы убеждены, что присвоение домашней арене "Зенита" названия "Газпром Арена" создаст правильную ассоциацию у всех посетителей стадиона с основной социальной миссией компании ПАО "Газпром" и по-настоящему раскроет потенциал самого посещаемого стадиона страны как нового центра культурной, деловой и, конечно, спортивной жизни», — отметил президент «Зенита» Сергей Фурсенко. 0