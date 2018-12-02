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    Черчесов из соперников знает только Бельгию

    Сборная России Футбол России Евро-2020 Сборная Бельгии
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2020.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    Сборная России попала в группу I вместе с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

    «Из тех команд, что нам попались, по большому счету, знаем только Бельгию. С шотландцами, казахами мы не играли, поэтому надо собирать информацию. Опыт подсказывает, что главное не то, с кем ты играешь, а когда и в каком состоянии.

    Недавно смотрели "Рейнджерс" с "Уфой" и "Спартаком". Шотландский клуб — боевитый, они всегда играли в одном и том же стиле. Какие-то вещи меняются, но надо быть объективным: у них нет той изюминки, которая есть у испанцев, аргентинцев. В любом случае, главное — какими будем мы.

    Сейчас мы столкнулись с травмами, и все изменилось, но это касается не только нас. Если у бельгийцев не будет десяти футболистов в составе, еще неизвестно, как они будут играть. Поэтому меня интересует состояние моей команды, а не то, с кем нам встречаться.

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    • Бельгия — первая в рейтинге на сегодняшний день. Комментарии излишни, команда стала бронзовым призером чемпионата мира. Все остальные команды за последние два года ни разу не видел, так как мы с ними ни разу не соприкасались.

    Шотландский "Рейнджерс" видел в Лиге Европы, знаю тренера сборной Казахстана, он хороший специалист, значит, и команда качественная. На Кипре будет ждать жара. Будем изучать соперников», — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС. 0

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