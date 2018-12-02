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    Сборная России сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020

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    В Дублине состоялась жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

    Швеция — Россия
    Швеция — Россия
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    Сборная России попала в группу I, где ее соперниками стали команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

    Согласно формату отборочного турнира, в финальную стадию Евро-2020 напрямую проходят первые две команды из каждой группы. Оставшиеся четыре путевки в финальный этап турнира будут разыграны в марте 2020 года в Лиге наций.

    Полные результаты жеребьевки:

    Группа А

    1. Англия
    2. Чехия
    3. Болгария
    4. Черногория
    5. Косово

    Группа B

    1. Португалия
    2. Украина
    3. Сербия
    4. Литва
    5. Люксембург

    Группа C

    1. Нидерланды
    2. Германия
    3. Северная Ирландия
    4. Эстония
    5. Белоруссия

    Группа D

    1. Швейцария
    2. Дания
    3. Ирландия
    4. Грузия
    5. Гибралтар

    Группа E

    1. Хорватия
    2. Уэльс
    3. Словакия
    4. Венгрия
    5. Азербайджан

    Группа F

    1. Испания
    2. Швеция
    3. Норвегия
    4. Румыния
    5. Фарерские острова
    6. Мальта

    Группа G

    1. Польша
    2. Австрия
    3. Израиль
    4. Словения
    5. Македония
    6. Латвия

    Группа H

    1. Франция
    2. Исландия
    3. Турция
    4. Албания
    5. Молдавия
    6. Андорра

    Группа I

    1. Бельгия
    2. Россия
    3. Шотландия
    4. Кипр
    5. Казахстан
    6. Сан-Марино

    Группа J

    1. Италия
    2. Босния и Герцеговина
    3. Финляндия
    4. Греция
    5. Армения
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