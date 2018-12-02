Сборная России сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020

Сборная России попала в группу I, где ее соперниками стали команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.
Согласно формату отборочного турнира, в финальную стадию Евро-2020 напрямую проходят первые две команды из каждой группы. Оставшиеся четыре путевки в финальный этап турнира будут разыграны в марте 2020 года в Лиге наций.
Полные результаты жеребьевки:
Группа А
1. Англия
2. Чехия
3. Болгария
4. Черногория
5. Косово
Группа B
1. Португалия
2. Украина
3. Сербия
4. Литва
5. Люксембург
Группа C
1. Нидерланды
2. Германия
3. Северная Ирландия
4. Эстония
5. Белоруссия
Группа D
1. Швейцария
2. Дания
3. Ирландия
4. Грузия
5. Гибралтар
Группа E
1. Хорватия
2. Уэльс
3. Словакия
4. Венгрия
5. Азербайджан
Группа F
1. Испания
2. Швеция
3. Норвегия
4. Румыния
5. Фарерские острова
6. Мальта
Группа G
1. Польша
2. Австрия
3. Израиль
4. Словения
5. Македония
6. Латвия
Группа H
1. Франция
2. Исландия
3. Турция
4. Албания
5. Молдавия
6. Андорра
Группа I
1. Бельгия
2. Россия
3. Шотландия
4. Кипр
5. Казахстан
6. Сан-Марино
Группа J
1. Италия
2. Босния и Герцеговина
3. Финляндия
4. Греция
5. Армения
6. Лихтенштейн 0