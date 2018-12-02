Сборная России сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020

В Дублине состоялась жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Сборная России попала в группу I, где ее соперниками стали команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Согласно формату отборочного турнира, в финальную стадию Евро-2020 напрямую проходят первые две команды из каждой группы. Оставшиеся четыре путевки в финальный этап турнира будут разыграны в марте 2020 года в Лиге наций.

Полные результаты жеребьевки:

Группа А

1. Англия

2. Чехия

3. Болгария

4. Черногория

5. Косово

Группа B

1. Португалия

2. Украина

3. Сербия

4. Литва

5. Люксембург

Группа C

1. Нидерланды

2. Германия

3. Северная Ирландия

4. Эстония

5. Белоруссия

Группа D

1. Швейцария

2. Дания

3. Ирландия

4. Грузия

5. Гибралтар

Группа E

1. Хорватия

2. Уэльс

3. Словакия

4. Венгрия

5. Азербайджан

Группа F

1. Испания

2. Швеция

3. Норвегия

4. Румыния

5. Фарерские острова

6. Мальта

Группа G

1. Польша

2. Австрия

3. Израиль

4. Словения

5. Македония

6. Латвия

Группа H

1. Франция

2. Исландия

3. Турция

4. Албания

5. Молдавия

6. Андорра

Группа I

1. Бельгия

2. Россия

3. Шотландия

4. Кипр

5. Казахстан

6. Сан-Марино

Группа J

1. Италия

2. Босния и Герцеговина

3. Финляндия

4. Греция

5. Армения

6. Лихтенштейн 0