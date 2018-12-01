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    Защитник «Челси» отказался от переезда в Китай

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    Защитник «Челси» Давид Луис принял решение остаться в лондонском клубе, утверждает UOL.

    Давид Луис
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    По информации источника, представители 31-летнего бразильского футболиста контактировали с одним из китайских клубов, но он принял решение остаться в Англии. Защитник уже довел руководству клуба свое желание продлить контракт. Нынешнее соглашение бразильца истекает в 2019 году.

    Ранее сообщалось, что в услугах бразильского игрока заинтересована «Барселона».

    Напомним, Луис перешел из «Пари Сен-Жермен» в лондонский «Челси» в 2016 году. В нынешнем сезоне бразильский защитник провел в составе английской команды 13 матчей, но не сумел отметиться результативными действиями. 0

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