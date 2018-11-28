Сольбаккен: Надо очень постараться чтобы добиться успеха и положительного результата

Главный тренер «Копенгагена»поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с

«Да, это важная игра. Каким бы ни был результат, мы довольны тем, как проводим текущую кампанию. Удовлетворены результатом, которого уже удалось достичь.

Надеюсь на хороший результат, а также на то, что нам удастся поддержать темп соперника и создать несколько моментов для взятия ворот.

Нам надо очень постараться чтобы добиться успеха и положительного результата. У нас есть Роберт Сков, который может создать сложности сопернику. Мы очень рассчитываем на него», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0