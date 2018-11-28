Семак: «Зениту» нужна только победа над «Копенгагеном»

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа, по итогам которого сине-бело-голубы могут досрочно оформить выход в плей-офф турнира.

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«В данный момент "Копенгаген" — это лучшая команда Дании. Недавно она выиграла принципиальный матч в чемпионате. Команда укомплектована сильными игроками, хорошо работает с мячом. Наше преимущество в том, что мы играем дома.

"Зенит" устраивает нулевая ничья? Нам нужна только победа. Невозможно настроить команду на ничью. Мы всегда говорим об этом игрокам — требуются настрой, дисциплина, самоотдача. Надо в каждом матче отдавать все силы для победы. А результат может быть любым, тем футбол и интересен.

Что касается полузащитника "Копенгагена" Роберта Скова, то у него прекрасный удар. Он исполняет стандарты, играет очень интересно и много забивает. Это игрок молодёжной сборной, оставляющий приятное впечатление», — цитирует Семака «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Копенгаген» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» 29 ноября. 0