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    «Монако» одержал первую победу под руководством Анри

    Лига 1 Футбол Франции Монако Кан Календарь Лиги 1
    В матче 14-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде обыграл «Кан» — 1:0.

    «Монако»
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    Единственный мяч на 55-й минуте забил нападающий Радамель Фалькао.

    Российский полузащитник гостей Александр Головин провел на поле весь матч и заработал на 77-й минуте желтую карточку за грубую игру.

    «Монако» прервал 12-матчевую безвыигрышную серию в лиге 1 и с десятью очками занимает 19-е место в турнирной таблице, а «Кан» расположился на 17-й строчке, имея в активе 12 очков.

    Монегаски одержали первую победу под руководством Тьерри Анри, который возглавил команду 13 октября 2018 года. 0

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