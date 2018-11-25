«Монако» одержал первую победу под руководством Анри

В матче 14-го тура чемпионата Франциина выезде обыграл— 1:0.

Единственный мяч на 55-й минуте забил нападающий Радамель Фалькао.

Российский полузащитник гостей Александр Головин провел на поле весь матч и заработал на 77-й минуте желтую карточку за грубую игру.

«Монако» прервал 12-матчевую безвыигрышную серию в лиге 1 и с десятью очками занимает 19-е место в турнирной таблице, а «Кан» расположился на 17-й строчке, имея в активе 12 очков.

Монегаски одержали первую победу под руководством Тьерри Анри, который возглавил команду 13 октября 2018 года. 0