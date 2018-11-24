Источник: ФИФА помешала независимому антидопинговому расследованию перед ЧМ в России

Глава следственной палаты комитетапо этикепомешала провести независимое антидопинговое расследование с участием юриста и эксперта по допингуперед чемпионатом мира—2018 в России, сообщает Spiegel со ссылкой на документы Football Leaks.

ФИФА помешала независимому антидопинговому расследованию перед ЧМ в России fifa.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

В публикации утверждается, что Макларен, известный своим докладом о существовании государственной допинговой системы в России, собирался в августе 2017 года встретиться с Рохас в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе. Он хотел поделиться подозрительными материалами о российском футболе, в том числе о Виталии Мутко, который назывался лидером допинговой системы в стране. Однако незадолго до запланированной встречи Рохас сообщила, что не сможет приехать в Цюрих.

В сентябре 2017 года Рохас отправила Макларену электронное письмо, в котором выразила заинтересованность в привлечении его особым расследователем в пользу комитета ФИФА по этике.

Переписка длилась до января 2018 года, и лишь в конце месяца Рохас предложила Макларену связаться по телефону или видеоконференции. После непродолжительного разговора Рохас внезапно обратилась в WADA с просьбой порекомендовать независимые компании или людей, специализирующихся на антидопинговых расследованиях. На письмо Макларена с вопросом, что происходит, Рохас ответила, что теперь расследование входит в компетенцию антидопингового отдела ФИФА, а не комитета по этике.

Позже в ФИФА заявили, что расследование Макларена требовало крупных вложений, а после пришли к выводу, что независимых расследований и вовсе не требуется. Таким образом, как утверждает Spiegel, Рохас предотвратила независимое расследование перед чемпионатом мира в России, которое могло выявить неудобные детали о стране-хозяйке турнира.

«Теперь я понимаю, почему наши переговоры затянулись. Что-то происходит за кулисами, и я об этом ничего не знал. Теперь я понимаю, что они не планировали проводить независимое расследование на самом деле.

Классическая ФИФА — имитировать прозрачность и за спиной делать все возможное для ее предотвращения», — сказал Макларен. 0