Семин: Не помню, чтобы в РПЛ ко второму тайму добавляли только одну минуту

Главный тренерпрокомментировал домашнее поражение отв 15-м туре РПЛ.

«Поражение связываю с тем, что у нас не было агрессии в единоборствах, кто больше хочет — тот и выигрывает. Связываю плохую игру с тем, что многие уезжали в сборные, но это в любом случае для нас не является оправданием.

Мне непонятно, почему судья добавил всего одну минуту, учитывая, что было столько единоборств и пауз. Вообще не припомню, чтобы в РПЛ так мало добавляли», — цитирует Семина «Чемпионат».

«Ману Фернандеш на скамейке? Это чисто спортивное решение. Что касается замены Тугарева, то изначально планировали, что он сыграет один тайм, так как он не был готов играть полный матч после сборных. Может быть, и не надо было менять Тугарева», — также отметил тренер.

Напомним, «Локомотив» уступил со счетом 1:2. 0