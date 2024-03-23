Англия — Бразилия: счет матча 0:1, обзор гола

обыграла(1:0) в рамках товарищеского противостояния.

Единственный гол в этом матче забил нападающий сборной Бразилии Эндрик на 80-й минуте с передачи Винисиуса.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Англия — Бразилия 0:1 Гол: 0:1 Endrick (80') Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер (Эзри Конса, 20'), Джон Стоунс, Гарри Магуайр (Льюис Данк, 67'), Бен Чилвел (Джо Гомес, 67'), Деклан Райс, Конор Галлахер (Кобби Майну, 75'), Джуд Беллингхэм (Джаррод Боуэн, 67'), Филип Фоден, Энтони Гордон (Маркус Рашфорд, 75'), Олли Уоткинс Бразилия: Венделл (Бремер Глейсон, 89'), Данило, Лукас Пакета (Андреас Перейра, 71'), Бруно Гимарайнс (Дуглас Луис, 78'), Винисиус Жуниор (Pablo Maia, 89'), Родриго (Endrick, 71'), Рафаэл Диас (Савио, 78'), Joao Gomes, Lucas Beraldo, Fabricio Bruno, Bento Предупреждения: Джуд Беллингхэм (13'), Лукас Пакета (34')

В следующем товарищеском матче бразильцы сыграют против Испании 26-го марта, а Англия встретится в тот же день с Бельгией.