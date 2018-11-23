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    «Локомотив» в Москве проиграл «Уралу»

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    В рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» принимал «Урал».

    «Локомотив» — «Урал»
    «Локомотив» — «Урал»
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    Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

    Хозяева вышли вперед на 26-й минуте матча — Федор Смолов получил пас от Алексея Миранчука, избавился от защитника и точно пробил в дальний угол.

    Уже через пять минут гости отыгрались — Денис Кулаков с линии штрафной с лета красиво положил мяч в угол.

    На 51-й минуте встречи «Урал» вышел вперед — за фол Бенедикта Хеведеса на Юрии Бавине был назначен пенальти, который реализовал Отман Эль-Кабир.

    На 78-й минуте матча отличный шанс отыграться у «железнодорожников» упустил Гжегож Крыховяк, который с пары метров головой не попал в створ.

    Таким образом, «Локомотив» прервал свою шестиматчевую серию без поражений в РПЛ. У команды Юрия Семина осталось 25 очков.

    «Урал» одержал третью победу подряд, екатеринбуржцы набрали 22 очка и после своего матча поднялись на шестое место.

    РПЛ. 15-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:2 (1:1)
    Голы: Смолов, 27 (1:0). Кулаков, 31 (1:1). Эль-Кабир, 51 — с пенальти (1:2)«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Игнатьев, 58), Ант.Миранчук, Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Тугарев (Фарфан, 46), Смолов (Эдер, 77)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов, Димитров, Фидлер, Бавин, Бикфалви, Эль-Кабир, ИльинПредупреждения: Ант.Миранчук, 15. Ильин, 25. Кулаков, 75.
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