«Локомотив» в Москве проиграл «Уралу»

В рамках 15-го тура Российской Премьер-лигипринимал

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед на 26-й минуте матча — Федор Смолов получил пас от Алексея Миранчука, избавился от защитника и точно пробил в дальний угол.

Уже через пять минут гости отыгрались — Денис Кулаков с линии штрафной с лета красиво положил мяч в угол.

На 51-й минуте встречи «Урал» вышел вперед — за фол Бенедикта Хеведеса на Юрии Бавине был назначен пенальти, который реализовал Отман Эль-Кабир.

На 78-й минуте матча отличный шанс отыграться у «железнодорожников» упустил Гжегож Крыховяк, который с пары метров головой не попал в створ.

Таким образом, «Локомотив» прервал свою шестиматчевую серию без поражений в РПЛ. У команды Юрия Семина осталось 25 очков.

«Урал» одержал третью победу подряд, екатеринбуржцы набрали 22 очка и после своего матча поднялись на шестое место.