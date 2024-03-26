Германия — Нидерланды. Матч пройдет в рамках товарищеского матча, начало — 22:45 (мск) Германия — Нидерланды: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Германия

Турнирное положение: немецкая сборная продолжает подготовку к стартующему в июне чемпионату Европы 2024 года, где она будет играть на групповом турнире со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарией.

Последние матчи: 23 марта Германия провела на выезде товарищескую встречу со сборной Франции и победила со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Флориан Вирц и Кевин Хаверц.

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Ранее сборная уступила Австрии (0:2), Турции (2:3) и сыграла вничью с Мексикой (2:2).

Не сыграют: среди вызванных в сборную игроков травмированных пока нет.

Состояние команды: главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман наконец смог одержать победу, показав высокое качество футбола против французов. В этом созыве он несколько освежил состав, вызвав новых игроков.

Все прогнозы на Евро-2024

Так в старте вышли Андрих и Миттельштадт, которые имеют не так много матчей за сборную, но отлично смотрятся в своих клубах в текущем сезоне.

Нидерланды

Турнирное положение: сборная продолжает подготовку к стартующему в июне чемпионату Европы 2024 года, где она будет играть на групповом турнире со сборными Франции, Австрии и командой, которая доберется в ближайшее время по итогам стыков.

Последние матчи: в предыдущей игре Нидерланды в отличном стиле разгромили сборную Шотландии со счетом 4:0. Голы в этой встрече забивали Рейндерс, Вейналдум, Вегхорст и Мален.

До этого также был разгромлен Гибралтар (6:0) и побеждена Ирландия (1:0).

Не сыграют: среди вызванных в сборную игроков травмированных пока нет.

Состояние команды: под руководством Рональда Кумана Нидерланды демонстрируют отличный футбол. Он по традиции часто доверяет совсем юным футболистам, и они его не подводят, демонстрируя игру высокого уровня.

Статистика для ставок

Предыдущая встреча в 2022 году завершилась со счетом 1:1

В 2019 году соперники обменялись победами. Германия победила на выезде (3:2), но уступила дома (2:4)

Нидерланды не пропускают уже четыре матча, Германия лишь первый раз смогла сохранить ворота в неприкосновенности в пяти играх

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 1,94, а на Нидерланды — 3,70. Ничья же оценивается букмекерами в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,0, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,81.

Прогноз: обе команды представлены в практически сильнейших составах, лидеры находятся в отличной форме, Германия наконец смогла победить и подходит к игре в хорошем настроении. В этом матче стоит ждать открытого и результативного футбола.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,81.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть успех гостей. При Рональде Кумане игра команды оставляет очень хорошее впечатление.

Ставка: победа Нидерландов за 3,70.