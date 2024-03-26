Германия
Турнирное положение: немецкая сборная продолжает подготовку к стартующему в июне чемпионату Европы 2024 года, где она будет играть на групповом турнире со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарией.
Последние матчи: 23 марта Германия провела на выезде товарищескую встречу со сборной Франции и победила со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Флориан Вирц и Кевин Хаверц.
Германия — Нидерланды: коэффициенты букмекеров
Ранее сборная уступила Австрии (0:2), Турции (2:3) и сыграла вничью с Мексикой (2:2).
Не сыграют: среди вызванных в сборную игроков травмированных пока нет.
Состояние команды: главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман наконец смог одержать победу, показав высокое качество футбола против французов. В этом созыве он несколько освежил состав, вызвав новых игроков.
Так в старте вышли Андрих и Миттельштадт, которые имеют не так много матчей за сборную, но отлично смотрятся в своих клубах в текущем сезоне.
Нидерланды
Турнирное положение: сборная продолжает подготовку к стартующему в июне чемпионату Европы 2024 года, где она будет играть на групповом турнире со сборными Франции, Австрии и командой, которая доберется в ближайшее время по итогам стыков.
Последние матчи: в предыдущей игре Нидерланды в отличном стиле разгромили сборную Шотландии со счетом 4:0. Голы в этой встрече забивали Рейндерс, Вейналдум, Вегхорст и Мален.
До этого также был разгромлен Гибралтар (6:0) и побеждена Ирландия (1:0).
Не сыграют: среди вызванных в сборную игроков травмированных пока нет.
Состояние команды: под руководством Рональда Кумана Нидерланды демонстрируют отличный футбол. Он по традиции часто доверяет совсем юным футболистам, и они его не подводят, демонстрируя игру высокого уровня.
Статистика для ставок
- Предыдущая встреча в 2022 году завершилась со счетом 1:1
- В 2019 году соперники обменялись победами. Германия победила на выезде (3:2), но уступила дома (2:4)
- Нидерланды не пропускают уже четыре матча, Германия лишь первый раз смогла сохранить ворота в неприкосновенности в пяти играх
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 1,94, а на Нидерланды — 3,70. Ничья же оценивается букмекерами в 3,90.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,0, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,81.
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Прогноз: обе команды представлены в практически сильнейших составах, лидеры находятся в отличной форме, Германия наконец смогла победить и подходит к игре в хорошем настроении. В этом матче стоит ждать открытого и результативного футбола.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1,81.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть успех гостей. При Рональде Кумане игра команды оставляет очень хорошее впечатление.
Ставка: победа Нидерландов за 3,70.