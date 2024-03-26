Игрок сборной Бразилии дисквалифицирован на два года за допинг

Известный бразильский нападающий «Фламенго»дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Clarin.

Прокуратура по спортивному правосудию Бразилии предъявила Габиголу (прозвище Барбозы) обвинение в препятствовании проведению допинг-контроля 8 апреля 2023 года, когда специалисты приехали брать анализы на тренировочную базу «Фламенго».

Первое слушание по этому делу прошло 20 марта. Габриэл Барбоза не находился в зале суда, а давал показания по видеосвязи.

В итоге было принято решение об отстранении игрока сборной Бразилии на два года. Начнется дисквалификация с апреля 2024 года. Игрок имеет право обжаловать решение в CAS.

27-летний Габриэл Барбоза считается одним из самых талантливых бразильских нападающих, он провел 18 матчей за национальную сборную, в которых забил 5 мячей. На протяжении своей карьеры он выступал за «Сантос», миланский «Интер», португальскую «Бенфику» и «Фламенго».