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    Игрок сборной Бразилии дисквалифицирован на два года за допинг

    Футбол Латинская Америка
    Известный бразильский нападающий «Фламенго» Габриэл Барбоза дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Clarin.

    Габриэл Барбоза
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    Габриэл Барбоза

    Прокуратура по спортивному правосудию Бразилии предъявила Габиголу (прозвище Барбозы) обвинение в препятствовании проведению допинг-контроля 8 апреля 2023 года, когда специалисты приехали брать анализы на тренировочную базу «Фламенго».

    Первое слушание по этому делу прошло 20 марта. Габриэл Барбоза не находился в зале суда, а давал показания по видеосвязи.

    В итоге было принято решение об отстранении игрока сборной Бразилии на два года. Начнется дисквалификация с апреля 2024 года. Игрок имеет право обжаловать решение в CAS.

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    • 27-летний Габриэл Барбоза считается одним из самых талантливых бразильских нападающих, он провел 18 матчей за национальную сборную, в которых забил 5 мячей. На протяжении своей карьеры он выступал за «Сантос», миланский «Интер», португальскую «Бенфику» и «Фламенго».

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