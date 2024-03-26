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    Украина и Греция выйдут на Евро-2024, в матче Уэльса и Польши одна из команд не забьет

    Экспресс дня 26 марта. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 марта
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    Роберт Левандовский
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие стыковые матчи в отборе на Евро-2024 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Грузия — Греция

    Футбол. Квалификация Евро-2024

    Грузии для выхода на Евро-2024 осталось сделать последний шаг. Ранее сборная не испытала проблем в игре с Люксембургом. Был одержана победа со счетом 2:0.

    Букмекеры не верят в успех сборной Грузии. Фаворитами считаются греки. Ожидается очень серьезная борьба, ведь на кону стоит путевка на чемпионат Европы.

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  • 20/03/2024

    • Греция в стыковом матче 1/2 финала встречалась с Казахстаном. Многие предполагали равное противостояние, но на деле всё оказалось по-другому. Греки отправили в ворота соперника пять безответных голов.

    Грузины еще ни разу не обыгрывали Грецию в очных матчах. Последний раз команды встречались в октябре 2021 года. Тогда Грузия дома потерпела поражение со счетом 0:2.

    Ставка: Проход Греции за 1.64.

    Украина — Исландия

    Футбол. Квалификация Евро-2024

    Матч Украины с Боснией и Герцеговиной оказался очень напряженным. Подопечные Сергея Реброва были близки к поражению, но все-таки добились успеха. Украинцы забили два гола в концовке встречи и прошли дальше.

    Наверняка тренерский штаб сборной Украины провел работу над ошибками. Если команда снова пропустит первой, то могут возникнуть большие проблемы. Лучше сразу захватить инициативу и диктовать в матче свои условия.

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    Исландия в полуфинальной стыковой встрече с Израилем не являлась фаворитом. Но команда в итоге одержала разгромную победу со счетом 4:1, хотя пропустила первой.

    Героем матча с Израилем стал Альберт Гудмундссон. Футболист оформил хет-трик. В игре с Украиной Исландия является андердогом. Шансы на победу крайне небольшие.

    Ставка: Победа Украины за 1.51.

    Уэльс — Польша

    Футбол. Квалификация Евро-2024

    В противостоянии между Уэльсом и Польшей явного фаворита нет. Валлийцы пробились в решающий раунд плей-офф через Лигу наций. Уэльсу не хватает стабильности. Сборная обыгрывала Хорватию, но пропустила четыре гола от Армении, а Латвию дожала в тяжелейшей встрече.

    В первом стыковом матче Уэльс принимал Финляндию. Хозяева легко прошли дальше, разгромив соперника со счетом 4:1.

    Все прогнозы на футбол

    Польша во время квалификации Евро-2024 сменила тренера. Сейчас сборную возглавляет Михал Пробеж. У специалиста нет репутации в Европе, он известен только по работе на родине.

    У поляков ориентир на оборонительную схему. В нападении все надежды на звездного Левандовски. Также в составе выделяются Франковски, Залевски и Зелиньски.

    В полуфинальном стыковом поединке Польша спокойно разобралась с Эстонией. Прибалты ничего не показали, уступив со счетом 1:5. Конечно, матч с Уэльсом таким простым не будет.

    Ставка: Обе команды не забьют за 1.73.

    Общий коэффициент — 4.28.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 26 марта с коэффициентом 4.28. Дата матча: 26.03.2024. Экспресс. Украина и Греция выйдут на Евро-2024, в матче Уэльса и Польши одна из команд не забьет
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