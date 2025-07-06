«Зенит» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 6 июля, в товарищеском матче между собой сойдутся «Зенит» и «Балтика». Начало игры — в 19:30 мск. Вашему вниманию прямая текстовая трансляция игры.

Ход матча

13' Еще один удар Бевеева — в руки вратарю.

12' Удар Бевеева головой, но крайне неточно.

10' Быстрый гол в этой игре случился. Будет ли борьба? Не хочется видеть игры в одни ворота в товарищеской встрече.

8' Гоооооооооол! 1:0. Дуглас Сантос! Разыграл угловой «Зенит» и Сантос после навеса «расстрелял» ворота соперника с близкого расстояния.

5' Мяч угодил в стенку, а именно в Луиса Энрике. Без опасности.

4' Опасный штрафной смогла заработать «Балтика». Наблюдаем.

2' Сначала выпад сделала «Балтика», но сейчас уже «Зенит» взял мяч под контроль и перепасовывается между собой.

1' Матч стартовал. Следите за ним вместе с нами! «Балтика» развела мяч с центра поля.

До матча

19:28 Сегодня в Санкт-Петербурге был дождь, однако за пару часов до начала игры он закончился. Погода комфортная.

19:27 Команды уже выходят на футбольное поле под футбольный марш.

19:20 К слову, «Зенит» уже сегодня провел один поединок, обыграв «Ленинградец» со счетом 2:1. Голами отметились Соболев и Шилов.

19:15 Сегодняшний поединок состоится в Санкт-Петербурге на стадионе Стадион «Смена», «Газпром»-Академия.

Стартовые составы

«Зенит»: Адамов, Вега, Нино, Эракович, Мантуан, Барриос, Сантос, Глушенков, Педро, Луис Энрике, Гонду.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Филин, Мендель Петров, Андраде, Саусь, Пряхин, Титков, Бевеев, Хиль.

«Зенит»

В прошлом сезоне питерцы провалились по всем статьям, не сумев добыть ни одного трофея. «Сине-бело-голубые» стали только вторыми в чемпионате России, пропустив вперед «Краснодар», и проиграли ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России.

Уже во время предсезонной подготовки подопечные Сергея Семака смогли победить «Црвену Звезду» (3:0) и «Динамо» из Махачкалы (2:0). Далее у зенитовцев также игры со «Сьоном» и «Войводиной». Команда уже успела провернуть трансфер Романа Веги и на подходе Жерсон.

Безусловно, «Зенит» намерен реабилитироваться за прошлый сезон и в новой кампании выиграть как чемпионат, так и Кубок страны. У команды все для этого есть и она точно будет фаворитом всех турниров.

«Балтика»

Калининградская команда вернулась в элиту российского футбола. В прошлом сезоне подопечные Андрея Талалаева выиграли первую лигу, опередив второе «Торпедо» на целых четыре балла. Теперь балтийцы вновь будут выступать в сильнейшей лиге страны.

Безусловно, перед калининградцами не будут стоять какие-то заоблочные цели. Думается, что для начала коллективе из Калининграда нужно будет просто закрепиться в РПЛ и избежать борьбы за выживание. Это команде сделать по силам.

Летом «Балтика» уже успела купить Чинонсо Оффора, Аймана Мурида, Тентона Йенне и Штефана Ковача. Конечно, эти фамилии нам не о чем не говорят, но это легионеры, на которых нужно будет посмотреть в деле.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.80.