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    Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Даниил Медведев Франсиско Черундоло
    Российский теннисист Карен Хачанов (15-я ракетка мира) пробился в 1/8 финала «тысячника» в американском Майами.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    В третьем круге он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (20) со счетом 6:1, 5:7, 7:6 (7:5).

    Соперники находились на корте 2 часа и 39 минут.

    Хачанов сделал 6 эйсов, одну двойную ошибку и взял 4 из 6 завоеванных брейк-поинтов.

    Серундоло девять раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку, реализовал 2 из 5 брейк-поинтов.

    Теперь в 1/8 финала Хачанов сразится с немецким теннисистом Александром Зверевым (4), который обыграл американца Кристофа Юбенкса (32) — 7:6 (7:4), 6:3.

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