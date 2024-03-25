Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Российский теннисист(15-я ракетка мира) пробился в 1/8 финала «тысячника» в американском Майами.

В третьем круге он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (20) со счетом 6:1, 5:7, 7:6 (7:5).

Соперники находились на корте 2 часа и 39 минут.

Хачанов сделал 6 эйсов, одну двойную ошибку и взял 4 из 6 завоеванных брейк-поинтов.

Серундоло девять раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку, реализовал 2 из 5 брейк-поинтов.

Теперь в 1/8 финала Хачанов сразится с немецким теннисистом Александром Зверевым (4), который обыграл американца Кристофа Юбенкса (32) — 7:6 (7:4), 6:3.