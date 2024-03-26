Сборная Бразилии сыграет на выезде против команды Испании в рамках товарищеского матча. Игра состоится 26 марта в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:30 мск. Испания — Бразилия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Испания

Мартовские товарищеские матчи станут для сборной Испании первым этапом подготовки к финальной части Евро-2024.

Последние матчи: в пятницу испанцы сборной Колумбии со счетом 0:1. Результат, конечно, удивил, но чуть ниже объясним, почему на него нет смысла обращать внимание.

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Не сыграют: все футболисты, вызванные тренерским штабом сборной Испании на мартовские матчи, готовы принять участие и в предстоящей игре.

Состояние команды: матч с колумбийцам прошел в Лондоне, и, по всей видимости, это одна из причин (точно не главная), почему Испания решила сильно не напрягаться.

Очевидно, что испанские футболисты и их тренер держали в уме предстоящую встречу с бразильцами. В связи с этим Луис де ла Фуэнте выпустил далеко не основной состав.

Все прогнозы на Евро-2024

Несмотря на товарищеский статус матча с Бразилией, здесь «Фурия роха» точно будет играть на результат. Встреча с таким соперником на «Бернабеу» это действительно серьезное событие.

Бразилия

Сборная Бразилии тем временем начала подготовку к предстоящему Кубка Америки, который пройдет в первой половине лета в США.

Последние матчи: бразильцы в минувшую субботу одержали гостевую победу над Англией — 1:0. Это был их первый матч под руководством Доривала Жуниора.

Не сыграют: в кадровом плане у «селесао» все в порядке. Все, кто играли на «Уэмбли», готовы принять участие и предстоящем матче.

Состояние команды: надо признать, что сборная Бразилии впечатлила в матче с Англией. Пентакампеоны показали шикарный футбол, создали приличное количество (2.18 xG за матч) и в итоге победили.

Единственный мяч забил вышедший на замену Эндрик. Для 17-летнего форварда это первый гол за сборную. В более раннем возрасте за главную команду Бразилии забивали только Пеле, Роналдо и Эду.

Англичане чуть чаще владели мячом, но в этом, похоже, и была задумка нового тренера бразильцев. Бразилия нередко выбегала в очень быстрые, стремительные атаки, и главным двигателем здесь был, конечно же, Винисиус Жуниор.

Статистика для ставок

Сборная Испании перед поражением от Колумбии одержала восемь побед подряд

Сборная Бразилии благодаря победе над Англией прервала четырехматчевую безвыигрышную серию. Перед этим у нее была одна ничья и три поражения

Сборная Испании ни разу не пропускала больше одного гола девяти предыдущих матчах

Сборная Бразилии в шести предыдущих матчах ни разу не забивала больше одного гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на сборную Испании в этом матче можно поставить за 2.16, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу Бразилии — за 3.38.

Прогноз: похоже, намечается очень серьезная битва. Испанцы, как обычно, будут гнуть свою линию, пытаться контролировать мяч, но бразильцы вряд ли будут против такого сценария.

Скорее всего, игра получится не очень результативной и завершится вничью. Пусть это и не официальный матч, но рисковать здесь все равно никто не будет.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.38.

Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.08.