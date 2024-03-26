Испания
Мартовские товарищеские матчи станут для сборной Испании первым этапом подготовки к финальной части Евро-2024.
Последние матчи: в пятницу испанцы сборной Колумбии со счетом 0:1. Результат, конечно, удивил, но чуть ниже объясним, почему на него нет смысла обращать внимание.
Испания — Бразилия: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: все футболисты, вызванные тренерским штабом сборной Испании на мартовские матчи, готовы принять участие и в предстоящей игре.
Состояние команды: матч с колумбийцам прошел в Лондоне, и, по всей видимости, это одна из причин (точно не главная), почему Испания решила сильно не напрягаться.
Очевидно, что испанские футболисты и их тренер держали в уме предстоящую встречу с бразильцами. В связи с этим Луис де ла Фуэнте выпустил далеко не основной состав.
Несмотря на товарищеский статус матча с Бразилией, здесь «Фурия роха» точно будет играть на результат. Встреча с таким соперником на «Бернабеу» это действительно серьезное событие.
Бразилия
Сборная Бразилии тем временем начала подготовку к предстоящему Кубка Америки, который пройдет в первой половине лета в США.
Последние матчи: бразильцы в минувшую субботу одержали гостевую победу над Англией — 1:0. Это был их первый матч под руководством Доривала Жуниора.
Не сыграют: в кадровом плане у «селесао» все в порядке. Все, кто играли на «Уэмбли», готовы принять участие и предстоящем матче.
Состояние команды: надо признать, что сборная Бразилии впечатлила в матче с Англией. Пентакампеоны показали шикарный футбол, создали приличное количество (2.18 xG за матч) и в итоге победили.
Единственный мяч забил вышедший на замену Эндрик. Для 17-летнего форварда это первый гол за сборную. В более раннем возрасте за главную команду Бразилии забивали только Пеле, Роналдо и Эду.
Англичане чуть чаще владели мячом, но в этом, похоже, и была задумка нового тренера бразильцев. Бразилия нередко выбегала в очень быстрые, стремительные атаки, и главным двигателем здесь был, конечно же, Винисиус Жуниор.
Статистика для ставок
- Сборная Испании перед поражением от Колумбии одержала восемь побед подряд
- Сборная Бразилии благодаря победе над Англией прервала четырехматчевую безвыигрышную серию. Перед этим у нее была одна ничья и три поражения
- Сборная Испании ни разу не пропускала больше одного гола девяти предыдущих матчах
- Сборная Бразилии в шести предыдущих матчах ни разу не забивала больше одного гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на сборную Испании в этом матче можно поставить за 2.16, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу Бразилии — за 3.38.
Прогноз: похоже, намечается очень серьезная битва. Испанцы, как обычно, будут гнуть свою линию, пытаться контролировать мяч, но бразильцы вряд ли будут против такого сценария.
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Скорее всего, игра получится не очень результативной и завершится вничью. Пусть это и не официальный матч, но рисковать здесь все равно никто не будет.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.38.
Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.08.