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    Бразилия обыграет Испанию на «Сантьяго Бернабеу»?

    Испания — Бразилия. Ставка (к. 2.08) и прогноз на товарищеский матч 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Бразилия
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    Эндрик и Винисиус Жуниор
    Сборная Бразилии сыграет на выезде против команды Испании в рамках товарищеского матча. Игра состоится 26 марта в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:30 мск. Испания — Бразилия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2024 года
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    Испания

    Мартовские товарищеские матчи станут для сборной Испании первым этапом подготовки к финальной части Евро-2024.

    Последние матчи: в пятницу испанцы сборной Колумбии со счетом 0:1. Результат, конечно, удивил, но чуть ниже объясним, почему на него нет смысла обращать внимание.

    Испания — Бразилия: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: все футболисты, вызванные тренерским штабом сборной Испании на мартовские матчи, готовы принять участие и в предстоящей игре.

    Состояние команды: матч с колумбийцам прошел в Лондоне, и, по всей видимости, это одна из причин (точно не главная), почему Испания решила сильно не напрягаться.

    Очевидно, что испанские футболисты и их тренер держали в уме предстоящую встречу с бразильцами. В связи с этим Луис де ла Фуэнте выпустил далеко не основной состав.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Несмотря на товарищеский статус матча с Бразилией, здесь «Фурия роха» точно будет играть на результат. Встреча с таким соперником на «Бернабеу» это действительно серьезное событие.

    Бразилия

    Сборная Бразилии тем временем начала подготовку к предстоящему Кубка Америки, который пройдет в первой половине лета в США.

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    • Последние матчи: бразильцы в минувшую субботу одержали гостевую победу над Англией — 1:0. Это был их первый матч под руководством Доривала Жуниора.

    Не сыграют: в кадровом плане у «селесао» все в порядке. Все, кто играли на «Уэмбли», готовы принять участие и предстоящем матче.

    Состояние команды: надо признать, что сборная Бразилии впечатлила в матче с Англией. Пентакампеоны показали шикарный футбол, создали приличное количество (2.18 xG за матч) и в итоге победили.

    Единственный мяч забил вышедший на замену Эндрик. Для 17-летнего форварда это первый гол за сборную. В более раннем возрасте за главную команду Бразилии забивали только Пеле, Роналдо и Эду.

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    Англичане чуть чаще владели мячом, но в этом, похоже, и была задумка нового тренера бразильцев. Бразилия нередко выбегала в очень быстрые, стремительные атаки, и главным двигателем здесь был, конечно же, Винисиус Жуниор.

    Статистика для ставок

    • Сборная Испании перед поражением от Колумбии одержала восемь побед подряд

    • Сборная Бразилии благодаря победе над Англией прервала четырехматчевую безвыигрышную серию. Перед этим у нее была одна ничья и три поражения

    • Сборная Испании ни разу не пропускала больше одного гола девяти предыдущих матчах

    • Сборная Бразилии в шести предыдущих матчах ни разу не забивала больше одного гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на сборную Испании в этом матче можно поставить за 2.16, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу Бразилии — за 3.38.

    Прогноз: похоже, намечается очень серьезная битва. Испанцы, как обычно, будут гнуть свою линию, пытаться контролировать мяч, но бразильцы вряд ли будут против такого сценария.

    Скорее всего, игра получится не очень результативной и завершится вничью. Пусть это и не официальный матч, но рисковать здесь все равно никто не будет.

    Рекомендуемая ставка: ничья за 3.38.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.08.

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    Ставка и прогноз на матч Испания — Бразилия с коэффициентом 3.38. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Бразилия обыграет Испанию на «Сантьяго Бернабеу»?
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