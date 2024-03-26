Украина
Турнирное положение: главная команда Украины не пробилась через квалификацию Евро-2024, но имеет шанс сделать это через Лигу наций.
Украинская сборная в группе отбора стала третьей, набрав 14 очков и пропустив вперед Англию и Италию, но обогнав Северную Македонию и Мальту.
Украина — Исландия: коэффициенты букмекеров
В Лиге наций «желто-синие» стали вторыми, пропустив вперед Шотландию, которая напрямую вышла на Евро. В рейтинге УЕФА украинцы занимают 22-е место.
Последние матчи: в полуфинале плей-офф отбора на Евро Украина в концовке забила два мяча и вырвала победу у Боснии и Герцеговины (2:1). Авторами голов стали Роман Яремчук и Артем Довбик.
В прошлом году украинская «национаолка» сыграла вничью с Италией (0:0) и победила польскую «Лехию» (2:0).
До этого подопечные Сергея Реброва также переиграли Мальту (3:1) и Северную Македонию (2:0).
Не сыграют: в национальную команду своей страны вызваны все футболисты, которые смогут выйти на поле.
Состояние команды: сборная Украины была на последних трех чемпионатах Европы и ей точно не хочется пропускать очередной.
С приходом на тренерский мостик Сергея Реброва команда показывает классный футбол, доказательством чему является то, что Италия смогла обойти Украину в отборе только по дополнительным показателям.
Исландия
Турнирное положение: исландцы также не смогли пробиться на Евро-2024 через квалификацию, поскольку стали только четвертыми в своей группе.
Исландская команда набрала 10 очков в 10 матчах и пропустила вперед Португалию, Словакию и Люксембург, а вот обойти сумела только Боснию и Герцеговину и Лихтенштейн.
Что касается Лиги наций, то там главная команда Исландии также стала второй, пропустив вперед Израиль, но обойдя Албанию.
Последние матчи: 71-я на данный момент команда рейтинга ФИФА в полуфинале квалификации неожиданно и уверенно на выезде переиграла Израиль (4:1).
До этого «викинги» в этом году провели два спарринга, переиграв Гондурас (2:0) и Гватемалу (1:0).
В прошлом году же Исландия уступила Португалии (0:2) и Словакии (2:4).
Не сыграют: все футболисты, которые получили вызов в сборную Израиля смогут принять участие в матче.
Состояние команды: подопечные Оге Харейде являются темной лошадкой, которая может выстрелить в любой игре и против которой сложно любому сопернику.
Исландия была на чемпионате Европы только в 2016 году и хочет еще раз там побывать. От этого их отделяет только одна победа, а в одной игре, как мы знаем, все может быть.
Статистика для ставок
- Украина не проигрывает на протяжении 5 матчей
- Исландия выиграла 3 последних матча
- В очных противостояниях команд счет ничейный — по 1 одной победе и 2 ничьи
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Украина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа Исландии — в 7.50.
ТБ 2,5 оценивается в 2.02, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.78.
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Прогноз: думается, что команды будут играть предельно осторожно, поскольку на кону участие в чемпионате Европы в Германии. Поэтому вряд ли болельщики увидят большое количество забитых мячей.
Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то Украина должна побеждать и делать это уверенно, поскольку она сильнее соперника, но мы все же немного перестрахуемся.
Ставка: победа Украины с форой-1 за 1.85.