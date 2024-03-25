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    Чивадзе: Игра с Грецией станет самой важной за последние 30 лет

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Грузии Сборная Греции
    Бывший капитан сборной СССР и тбилисского «Динамо» Александр Чивадзе вспомнил прошлые отборочные турниры на чемпионат мира и чемпионат Европы, где сборная Грузии была близка к выходу в финальную пульку.

    Хваича Кварацхелия
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    Хваича Кварацхелия

    «Предстоящий матч нашей сборной против Греции можно назвать важнейшим за более чем 30-летнюю историю. Хотя за время моей работы в сборной было два третьих места в отборочных группах, мы тоже стояли в шаге от выхода.

    Потом сборной Македонии проиграли дома в решающем матче в период пандемии, когда Пандев забил единственный гол. Тоже были на расстоянии вытянутой руки. Но стадион разрешили заполнить лишь на 30 процентов, а вы знаете, что такое для нас болельщики. И Хвича тогда не играл из-за ковида.

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    Кварацхелия возвращается после дисквалификации, но, считаю, что его не стоит сдвигать с левого фланга, где он чувствует себя, как рыба в воде. Сейчас набрал форму. А в центре найдутся ребята, которые смогут разобраться и без него.

    Наверное, Чакветадзе не сыграет с первых минут. А так, сами знаете, победный состав не меняют. Жора Микаутадзе тоже должен сказать свое слово. Так, состав сбалансирован. Те осенние неудачи с Испанией и Шотландией сумели, думаю, преодолеть» — рассказал о будущем матче Чивадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту Livesport.ru Михаилу Пукшанскому.

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