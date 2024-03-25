СКА — «Автомобилист»: счет матча 4:5, обзор голов

Андрей Обидин — автор решающей шайбы Фото: globallookpress.com
Счет в серии стал 4:1 в пользу «Автомобилиста», он вышел в полуфинал Кубка Гагарина, а СКА заканчивает выступление в турнире.
Гости первыми открыли счет на 4-й минуте после точного броска Алексея Макеева.
СКА почти сразу ответил заброшенной шайбой, отличился Арсений Грицюк. Но гости снова вышли вперед в конце первой 20-ти минутки, дубль сделал Алексей Макеев.
В середине второго периода армейцы сравняли счет после броска Михаила Воробьева, а потом забросили еще две шайбы, они на счету Марата Хайруллина и Арсения Грицюка.
«Автомобилист» сократил отставание на 39-й минуте, гол на счету Николая Бывальцева.
А в третьем периоде не только снова сравнял счет, но и вырвал победу. Заброшенными шайбами отметились Ник Эберт и Андрей Обидин.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Пятый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:5 (1:2, 3:1, 0:2)
Голы: Макеев — 3 (Голышев), 3:20 — 0:1. Грицюк — 3 (Сергеев, Сапего), 9:09 — 1:1. Макеев — 4 (Кизимов, Обидин), 19:28 — 1:2. Воробьев — 2 (бол., Хайруллин), 31:05 — 2:2. Хайруллин — 5, 33:19 — 3:2. Грицюк — 4 (Гальченюк), 33:25 — 4:2. Бывальцев — 3 (Кизимов, Обидин), 38:47 — 4:3. Эберт — 2, 40:21 — 4:4. Обидин — 1 (Баранцев, Хрипунов), 51:40 — 4:5Вратари: Серебряков (58:23) — Аликин (Галкин, 33:25)Броски: 42 (17+14+11) — 41 (17+12+12)Штраф: 4 — 6