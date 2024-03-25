ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Чивадзе«Накачки начальников всегда вредили футболу». Александр Чивадзе — об историческом матче сборной Грузии, отношениях Лобановского с Бесковым и победе в Кубке кубков
  • 22:03
    • СКА уступил «Автомобилисту» и вылетел из Кубка Гагарина
  • 21:24
    • Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами
  • 18:41
    • В «Атлетико» сообщили о продлении контракта с Коке
  • 17:31
    • Стало известно, сможет ли Тикнизян сыграть с «Краснодаром»
  • 16:52
    • Экс-игрок «Спартака» может войти в Зал славы АПЛ
    Все новости спорта

    СКА уступил «Автомобилисту» и вылетел из Кубка Гагарина

    СКА — «Автомобилист»: счет матча 4:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Автомобилист
    В пятом матче четвертьфинала Кубка Гагарина петербургский СКА уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счетом 4:5.

    Андрей Обидин — автор решающей шайбы
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Обидин — автор решающей шайбы

    Счет в серии стал 4:1 в пользу «Автомобилиста», он вышел в полуфинал Кубка Гагарина, а СКА заканчивает выступление в турнире.

    Гости первыми открыли счет на 4-й минуте после точного броска Алексея Макеева.

    СКА почти сразу ответил заброшенной шайбой, отличился Арсений Грицюк. Но гости снова вышли вперед в конце первой 20-ти минутки, дубль сделал Алексей Макеев.

    В середине второго периода армейцы сравняли счет после броска Михаила Воробьева, а потом забросили еще две шайбы, они на счету Марата Хайруллина и Арсения Грицюка.

    «Автомобилист» сократил отставание на 39-й минуте, гол на счету Николая Бывальцева.

    А в третьем периоде не только снова сравнял счет, но и вырвал победу. Заброшенными шайбами отметились Ник Эберт и Андрей Обидин.

    КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Пятый матч
    СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:5 (1:2, 3:1, 0:2)
    Голы: Макеев — 3 (Голышев), 3:20 — 0:1. Грицюк — 3 (Сергеев, Сапего), 9:09 — 1:1. Макеев — 4 (Кизимов, Обидин), 19:28 — 1:2. Воробьев — 2 (бол., Хайруллин), 31:05 — 2:2. Хайруллин — 5, 33:19 — 3:2. Грицюк — 4 (Гальченюк), 33:25 — 4:2. Бывальцев — 3 (Кизимов, Обидин), 38:47 — 4:3. Эберт — 2, 40:21 — 4:4. Обидин — 1 (Баранцев, Хрипунов), 51:40 — 4:5Вратари: Серебряков (58:23) — Аликин (Галкин, 33:25)Броски: 42 (17+14+11) — 41 (17+12+12)Штраф: 4 — 6
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Алькарас разгромить Монфиса?
  • Алькарас — Монфис. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Локомотив» закроет все вопросы в Омске?
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Смогут ли Грузия и Греция определить сильнейшего в основное время?
  • Грузия — Греция. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Алькарас — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Грузия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уэльс — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.38
  • Прогноз на матч Испания — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие