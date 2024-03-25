СКА — «Автомобилист»: счет матча 4:5, обзор голов

В пятом матче четвертьфинала Кубка Гагарина петербургскийуступилиз Екатеринбурга со счетом 4:5.

Счет в серии стал 4:1 в пользу «Автомобилиста», он вышел в полуфинал Кубка Гагарина, а СКА заканчивает выступление в турнире.

Гости первыми открыли счет на 4-й минуте после точного броска Алексея Макеева.

СКА почти сразу ответил заброшенной шайбой, отличился Арсений Грицюк. Но гости снова вышли вперед в конце первой 20-ти минутки, дубль сделал Алексей Макеев.

В середине второго периода армейцы сравняли счет после броска Михаила Воробьева, а потом забросили еще две шайбы, они на счету Марата Хайруллина и Арсения Грицюка.

«Автомобилист» сократил отставание на 39-й минуте, гол на счету Николая Бывальцева.

А в третьем периоде не только снова сравнял счет, но и вырвал победу. Заброшенными шайбами отметились Ник Эберт и Андрей Обидин.