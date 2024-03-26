В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 26 марта. Начало встречи — в 16:30 (мск). «Авангард» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Авангард»

Путь к плей-офф: Последние недели регулярного чемпионата «Авангард» провел в борьбе за лидерство на Востоке, однако, проиграв конкуренцию «Металлургу» Мг, опустился на второе место с 92 очками на счету.

Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Гагарина омичи встретились с «Ладой», которую прошли довольно легко, всего пару раз столкнувшись с реальными трудностями по ходу серии — 4:1.

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Первые по-настоящему серьезные проблемы начались в четвертьфинале, когда «Авангард» дважды кряду проиграл на своем льду «Локомотиву». Причем во второй встрече омичи пережили это особенно болезненно — 0:7.

После такого поражение боссы «Авангарда» пошли на радикальные меры и отправили в отставку Михаила Кравца, которого сменил Сергей Звягин и одержал первую в серии победу благодаря голу Рида Буше в овертайме (2:1 ОТ).

Но в четвертом матче омичи снова проиграли (1:3) и теперь готовятся к домашней встрече без права на ошибку — 1:3.

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Иван Телегин пропустит предстоящий матч из-за травмы.

Состояние команды: Единственная победа омичей была обусловлена эмоциональным всплеском на фоне отставки тренера. В нормальных же — будничных — условиях «Авангард» вряд ли готов замахнуться на чудо-камбэк.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: На финишной прямой регулярного чемпионата «Локомотив» упоминался в контексте борьбы за лидерство в таблице Запада, но из-за серьезной конкуренции опустился на третье место с 93 набранными очками.

Последние матчи: В 1/8 финала ярославцы выбили из турнира действующего чемпиона — ЦСКА, причем сделали это в максимально спокойном ритме, без особых проблем, даже несмотря на поражение на старте. Серия продлилась пять матчей.

Ударно «Локомотив» начал и четвертьфинал, обыграв дважды кряду «Авангард» на его территории (2:1 ОТ, 7:0). В первом же домашнем матче ярославцы дали возможность размочить счет, уступив в овертайме (1:2 ОТ).

После первого и пока единственного поражения в серии команда Игоря Никитина вновь сыграла собранно и добилась достаточно уверенной победы (3:1), сделав значительный шаг ради выхода в следующий раунд.

Не сыграют: В составе ярославцев кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Поражение в третьем матче в серии совсем не смутило «Локомотив». Команда выдала очередную качественную игру, которая лишь подтвердила готовность закончить это соперничество как можно раньше.

Статистика для ставок

«Локомотив» проиграл всего два матча из девяти в плей-офф

В двух последних домашних матчах «Авангард» уступил, забросив всего одну шайбу

Ни в одном из трех предыдущих гостевых встреч команда Никитина не пропустила больше гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.55, ничья — в 3.80, а победа «Локомотива» — в 2.65.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 4.5 — за 1.70.

Прогноз: Несмотря на единственное в серии поражение, «Локомотив» по всем параметрам переиграет «Авангард» и выглядит более предпочтительно, когда команды выходят на лед.

Вплотную подойдя к полуфиналу, ярославцы уже не отдадут этот раунд и попытаются закончить побыстрее.

Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.05.

Прогноз: Даже если встреча перейдет в овертайм, как это случалось дважды, команде Никитина хватит умений дожать соперника, который, как кажется, держится из последних сил.

Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.93.