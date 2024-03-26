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    «Локомотив» закроет все вопросы в Омске?

    «Авангард» — «Локомотив». Ставка (к. 2.05) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Локомотив»
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    Андрей Сергеев
    В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 26 марта. Начало встречи — в 16:30 (мск). «Авангард» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 26 Марта 2024 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    «Авангард»

    Путь к плей-офф: Последние недели регулярного чемпионата «Авангард» провел в борьбе за лидерство на Востоке, однако, проиграв конкуренцию «Металлургу» Мг, опустился на второе место с 92 очками на счету.

    Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Гагарина омичи встретились с «Ладой», которую прошли довольно легко, всего пару раз столкнувшись с реальными трудностями по ходу серии — 4:1.

    Авангард — Локомотив: коэффициенты букмекеров

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    Первые по-настоящему серьезные проблемы начались в четвертьфинале, когда «Авангард» дважды кряду проиграл на своем льду «Локомотиву». Причем во второй встрече омичи пережили это особенно болезненно — 0:7.

    После такого поражение боссы «Авангарда» пошли на радикальные меры и отправили в отставку Михаила Кравца, которого сменил Сергей Звягин и одержал первую в серии победу благодаря голу Рида Буше в овертайме (2:1 ОТ).

    Но в четвертом матче омичи снова проиграли (1:3) и теперь готовятся к домашней встрече без права на ошибку — 1:3.

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    Не сыграют: Иван Телегин пропустит предстоящий матч из-за травмы.

    Состояние команды: Единственная победа омичей была обусловлена эмоциональным всплеском на фоне отставки тренера. В нормальных же — будничных — условиях «Авангард» вряд ли готов замахнуться на чудо-камбэк.

    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: На финишной прямой регулярного чемпионата «Локомотив» упоминался в контексте борьбы за лидерство в таблице Запада, но из-за серьезной конкуренции опустился на третье место с 93 набранными очками.

    Последние матчи: В 1/8 финала ярославцы выбили из турнира действующего чемпиона — ЦСКА, причем сделали это в максимально спокойном ритме, без особых проблем, даже несмотря на поражение на старте. Серия продлилась пять матчей.

    Ударно «Локомотив» начал и четвертьфинал, обыграв дважды кряду «Авангард» на его территории (2:1 ОТ, 7:0). В первом же домашнем матче ярославцы дали возможность размочить счет, уступив в овертайме (1:2 ОТ).

    После первого и пока единственного поражения в серии команда Игоря Никитина вновь сыграла собранно и добилась достаточно уверенной победы (3:1), сделав значительный шаг ради выхода в следующий раунд.

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    • Не сыграют: В составе ярославцев кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: Поражение в третьем матче в серии совсем не смутило «Локомотив». Команда выдала очередную качественную игру, которая лишь подтвердила готовность закончить это соперничество как можно раньше.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» проиграл всего два матча из девяти в плей-офф

    • В двух последних домашних матчах «Авангард» уступил, забросив всего одну шайбу

    • Ни в одном из трех предыдущих гостевых встреч команда Никитина не пропустила больше гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.55, ничья — в 3.80, а победа «Локомотива» — в 2.65.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 4.5 — за 1.70.

    Прогноз: Несмотря на единственное в серии поражение, «Локомотив» по всем параметрам переиграет «Авангард» и выглядит более предпочтительно, когда команды выходят на лед.

    Вплотную подойдя к полуфиналу, ярославцы уже не отдадут этот раунд и попытаются закончить побыстрее.

    Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.05.

    Прогноз: Даже если встреча перейдет в овертайм, как это случалось дважды, команде Никитина хватит умений дожать соперника, который, как кажется, держится из последних сил.

    Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» закроет все вопросы в Омске?
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