Грузия
Турнирное положение: грузинская национальная команда находится в шаге от выхода на чемпионат Европы.
Команда из Грузии стала лишь четвертой в своей группе, набрав 8 очков в 8 матчах. Она опередила только Кипр, но оказалась ниже Испании, Шотландии и Норвегии.
Грузия — Греция: коэффициенты букмекеров
В итоге грузины, которые идут 77-ми в мировом рейтинге, смогли выйти в плей-офф за счет того, что выиграли свою группу Лиги наций, обойдя Болгарию, Северную Македонию и Гибралтар.
Последние матчи: в полуфинале плей-офф отбора на Евро Грузия смогла без особых проблем переиграть Люксембург (2:0).
А вот прошлый год «крестоносцы» завершили поражением от Испании (1:3) и ничьей с Шотландией (2:20.
Только перед этим сборная Грузии смогла разгромить Кипр (4:0) и Тайланд (8:0).
Не сыграют: в национальную команду своей страны вызваны все футболисты, которые смогут выйти на поле.
Состояние команды: подопечные Вилли Саньоля имеют прекрасный шанс для того, чтобы впервые выйти на европейское первенство, но сделать это будет крайне сложно.
У сборной Грузии сильный соперник, а в матче с Люксембургом нельзя сказать, что все было идеально, поэтому грузинская «националка» точно не будет фаворитом противостояния.
Греция
Турнирное положение: «эллины» также не смогли пробиться на чемпионат Европы через квалификацию.
Греческая сборная стала только третьей в своей группы. Греки набрали 13 очков в 8 матчах и пропустили вперед Францию и Нидерланды, но обошли Ирландию и Гибралтар.
Зато главная команда Греции также смогла выиграть свою группу Лиги наций. Сборная Греции набрала 15 очков и обогнала Косово, Северную Ирландию и Кипр.
К слову, сейчас Греция занимает 47-е место в рейтинге ФИФА.
Последние матчи: подопечные Густаво Пойета не оставили ни единого шанса Казахстану (5:0) в полуфинале плей-офф.
А вот в конце прошлого года греческая «националка» сыграла вничью с Францией (2:2), но переиграла Новую Зеландию (2:0).
До этого «пиратский корабль» также уступил Нидерландам (0:1), но одолел Ирландию (2:0).
Не сыграют: все футболисты, которые получили вызов в сборную Греции смогут принять участие в матче.
Состояние команды: сборная Греции не была на последних двух чемпионатах Европы, поэтому ей хочется вернуться туда.
Греки попали в квалификацию к таким командам, с которыми считаются фаворитами. Казахстанцев им уже удалось пройти, теперь на очереди Грузия.
Команда достаточно неплохо выглядела в сильной группе с Францией и Нидерландами, поэтому вполне может рассчитывать на успех.
Статистика для ставок
- Греция не проигрывает 3 матча подряд
- Грузия ни разу не обыгрывала Грецию в очных поединках
- Грузия проиграла только 1 из 12 последних домашних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Греция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа Грузии — в 3.50.
ТБ 2,5 оценивается в 2.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.50.
- 2.00Англия — Бельгия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 2.45Франция — Чили: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 2.20Египет — Хорватия: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: последние матчи говорят о том, что Греция сильнее Грузии, однако грузины очень хорошо играют в родных стенах, в чем у них и есть преимущество. Думается, что вполне может быть вариант, при котором все решится в компенсированное время, а в основное будет зафиксирована ничья.
Ставка: ничья за 3.00.
Прогноз: команды будут действовать осторожно и будут бояться допустить ошибку, поскольку она может стать роковой, поэтому вряд ли будет много голов в этой игре.
Ставка: тотал меньше 2 за 1.85.