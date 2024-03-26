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    Смогут ли Грузия и Греция определить сильнейшего в основное время?

    Грузия — Греция. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, отбор на Евро-2024, 26 марта 2024 года

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    Сборная Греции — фаворит матча
    26 марта в Тбилиси пройдет поединок отбора на Евро-2024, в котором сборная Грузии сыграет против национальной команды Греции. Начало встречи запланировано на 20:00 по мск. Грузия — Греция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Путь C 26 Марта 2024 года
    Грузия
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    Грузия

    Турнирное положение: грузинская национальная команда находится в шаге от выхода на чемпионат Европы.

    Команда из Грузии стала лишь четвертой в своей группе, набрав 8 очков в 8 матчах. Она опередила только Кипр, но оказалась ниже Испании, Шотландии и Норвегии.

    Грузия — Греция: коэффициенты букмекеров

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    В итоге грузины, которые идут 77-ми в мировом рейтинге, смогли выйти в плей-офф за счет того, что выиграли свою группу Лиги наций, обойдя Болгарию, Северную Македонию и Гибралтар.

    Последние матчи: в полуфинале плей-офф отбора на Евро Грузия смогла без особых проблем переиграть Люксембург (2:0).

    А вот прошлый год «крестоносцы» завершили поражением от Испании (1:3) и ничьей с Шотландией (2:20.

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    Только перед этим сборная Грузии смогла разгромить Кипр (4:0) и Тайланд (8:0).

    Не сыграют: в национальную команду своей страны вызваны все футболисты, которые смогут выйти на поле.

    Состояние команды: подопечные Вилли Саньоля имеют прекрасный шанс для того, чтобы впервые выйти на европейское первенство, но сделать это будет крайне сложно.

    У сборной Грузии сильный соперник, а в матче с Люксембургом нельзя сказать, что все было идеально, поэтому грузинская «националка» точно не будет фаворитом противостояния.

    Греция

    Турнирное положение: «эллины» также не смогли пробиться на чемпионат Европы через квалификацию.

    Греческая сборная стала только третьей в своей группы. Греки набрали 13 очков в 8 матчах и пропустили вперед Францию и Нидерланды, но обошли Ирландию и Гибралтар.

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    • Зато главная команда Греции также смогла выиграть свою группу Лиги наций. Сборная Греции набрала 15 очков и обогнала Косово, Северную Ирландию и Кипр.

    К слову, сейчас Греция занимает 47-е место в рейтинге ФИФА.

    Последние матчи: подопечные Густаво Пойета не оставили ни единого шанса Казахстану (5:0) в полуфинале плей-офф.

    А вот в конце прошлого года греческая «националка» сыграла вничью с Францией (2:2), но переиграла Новую Зеландию (2:0).

    До этого «пиратский корабль» также уступил Нидерландам (0:1), но одолел Ирландию (2:0).

    Не сыграют: все футболисты, которые получили вызов в сборную Греции смогут принять участие в матче.

    Состояние команды: сборная Греции не была на последних двух чемпионатах Европы, поэтому ей хочется вернуться туда.

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    Греки попали в квалификацию к таким командам, с которыми считаются фаворитами. Казахстанцев им уже удалось пройти, теперь на очереди Грузия.

    Команда достаточно неплохо выглядела в сильной группе с Францией и Нидерландами, поэтому вполне может рассчитывать на успех.

    Статистика для ставок

    • Греция не проигрывает 3 матча подряд

    • Грузия ни разу не обыгрывала Грецию в очных поединках

    • Грузия проиграла только 1 из 12 последних домашних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Греция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа Грузии — в 3.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.50.

    Прогноз: последние матчи говорят о том, что Греция сильнее Грузии, однако грузины очень хорошо играют в родных стенах, в чем у них и есть преимущество. Думается, что вполне может быть вариант, при котором все решится в компенсированное время, а в основное будет зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья за 3.00.

    Прогноз: команды будут действовать осторожно и будут бояться допустить ошибку, поскольку она может стать роковой, поэтому вряд ли будет много голов в этой игре.

    Ставка: тотал меньше 2 за 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч Грузия — Греция с коэффициентом 3.00. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли Грузия и Греция определить сильнейшего в основное время?
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