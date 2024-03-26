26 марта в Тбилиси пройдет поединок отбора на Евро-2024, в котором сборная Грузии сыграет против национальной команды Греции. Начало встречи запланировано на 20:00 по мск. Грузия — Греция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Грузия

Турнирное положение: грузинская национальная команда находится в шаге от выхода на чемпионат Европы.

Команда из Грузии стала лишь четвертой в своей группе, набрав 8 очков в 8 матчах. Она опередила только Кипр, но оказалась ниже Испании, Шотландии и Норвегии.

Грузия — Греция: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.503.052.35Бонус$9500

В итоге грузины, которые идут 77-ми в мировом рейтинге, смогли выйти в плей-офф за счет того, что выиграли свою группу Лиги наций, обойдя Болгарию, Северную Македонию и Гибралтар.

Последние матчи: в полуфинале плей-офф отбора на Евро Грузия смогла без особых проблем переиграть Люксембург (2:0).

А вот прошлый год «крестоносцы» завершили поражением от Испании (1:3) и ничьей с Шотландией (2:20.

Все прогнозы на Евро-2024

Только перед этим сборная Грузии смогла разгромить Кипр (4:0) и Тайланд (8:0).

Не сыграют: в национальную команду своей страны вызваны все футболисты, которые смогут выйти на поле.

Состояние команды: подопечные Вилли Саньоля имеют прекрасный шанс для того, чтобы впервые выйти на европейское первенство, но сделать это будет крайне сложно.

У сборной Грузии сильный соперник, а в матче с Люксембургом нельзя сказать, что все было идеально, поэтому грузинская «националка» точно не будет фаворитом противостояния.

Греция

Турнирное положение: «эллины» также не смогли пробиться на чемпионат Европы через квалификацию.

Греческая сборная стала только третьей в своей группы. Греки набрали 13 очков в 8 матчах и пропустили вперед Францию и Нидерланды, но обошли Ирландию и Гибралтар.

Зато главная команда Греции также смогла выиграть свою группу Лиги наций. Сборная Греции набрала 15 очков и обогнала Косово, Северную Ирландию и Кипр.

К слову, сейчас Греция занимает 47-е место в рейтинге ФИФА.

Последние матчи: подопечные Густаво Пойета не оставили ни единого шанса Казахстану (5:0) в полуфинале плей-офф.

А вот в конце прошлого года греческая «националка» сыграла вничью с Францией (2:2), но переиграла Новую Зеландию (2:0).

До этого «пиратский корабль» также уступил Нидерландам (0:1), но одолел Ирландию (2:0).

Не сыграют: все футболисты, которые получили вызов в сборную Греции смогут принять участие в матче.

Состояние команды: сборная Греции не была на последних двух чемпионатах Европы, поэтому ей хочется вернуться туда.

Греки попали в квалификацию к таким командам, с которыми считаются фаворитами. Казахстанцев им уже удалось пройти, теперь на очереди Грузия.

Команда достаточно неплохо выглядела в сильной группе с Францией и Нидерландами, поэтому вполне может рассчитывать на успех.

Статистика для ставок

Греция не проигрывает 3 матча подряд

Грузия ни разу не обыгрывала Грецию в очных поединках

Грузия проиграла только 1 из 12 последних домашних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Греция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа Грузии — в 3.50.

ТБ 2,5 оценивается в 2.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.50.

Прогноз: последние матчи говорят о том, что Греция сильнее Грузии, однако грузины очень хорошо играют в родных стенах, в чем у них и есть преимущество. Думается, что вполне может быть вариант, при котором все решится в компенсированное время, а в основное будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья за 3.00.

Прогноз: команды будут действовать осторожно и будут бояться допустить ошибку, поскольку она может стать роковой, поэтому вряд ли будет много голов в этой игре.

Ставка: тотал меньше 2 за 1.85.