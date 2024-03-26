В четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 26 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Спартак» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спартак»

Путь к плей-офф: В течение довольно длительного отрезка «Спартак» оставался лидером Запада, но из-за январского кризиса был понижен в классе, опустившись на четвертую строчку с 88 очками.

Последние матчи: Несмотря на потерю той формы, которую команда демонстрировала до декабря включительно, она провела достаточно уверенный раунд 1/8 финала, выбив из турнира «Северсталь», без шансов в пятом матче серии (5:1).

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Однако в четвертьфинал «Спартак» вошел в нехарактерной для себя манере: потерпел два поражения подряд, не забросив ни одной шайбы (0:4, 0:1).

С переездом серии на «Мегаспорт Арену» дела команды Алексея Жамнова улучшились: в третьем матче «Спартак» нанес 43 броска в створ (11,63% реализации), а главная ударная сила Морозов — Голдобин — Порядин отметилась результативными действиями. Это принесло красно-белым крупную победу (5:2) и дало возможность реанимировать серию — 1:2.

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Не сыграют: Московскому клубу не поможет Патрик Рыбар из-за травмы.

Состояние команды: В последнем матче «Спартак» разобрал игру «Магнитки» на винтики и полностью контролировал ситуацию. Несмотря на попытки соперника сравнять счет, столичный клуб был готов увеличить давление.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: В раунд до четырех побед «Металлург» Мг ворвался в статусе лидера Восточной конференции, борьбу за который он выиграл у «Авангарда» в заключительных турах регулярки. Так, в 68 матчах магнитогорцы набрали 95 очков.

Последние матчи: Уже в дебюте плей-офф «Магнитка» провела изнурительную серию с «Амуром», который добился двух побед и перенес противостояние в Хабаровск, где гости выиграли в овертайме (3:2 ОТ).

Несмотря на энергозатратный стартовый цикл, в четвертьфинал «Металлург» Мг вошел ярко — одержал две «сухие» победы (4:0, 1:0). В обеих встречах ворота защищал Илья Наборков, отразивший в каждом матче более 30 бросков.

С мощным багажом команда Андрея Разина приехала в столицу, но на «Мегаспорт Арене» провела откровенно слабый матч и в особенности третий период, в котором при счете 2:2 пропустила трижды и устроилась на крупное поражение (2:5).

Не сыграют: На данный момент потери в составе «Магнитки» отсутствуют.

Состояние команды: После двух уверенных результатов, добытых на домашней площадке, «Металлург» Мг развалился в гостях. В текущих условиях ментальный перевес переходит к «Спартаку». Команде же Разина важно собраться на предстоящую встречу.

Статистика для ставок

Две последние встречи на «Мегаспорт Арене» закончились крупной победой «Спартака» — с разницей в 3+ шайбы каждая

«Металлург» Мг добился всего двух побед в семи предыдущих матчах на выезде

Минимум 3 шайбы клали спартаковцы в трех последних домашних матчах из четырех

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.20, а победа «Металлурга» Мг — в 2.89.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 4.5 — за 2.25.

Прогноз: В первом московском матче команда Жамнова сыграла первым номером и добилась результата за счет атакующего напора, который сумел пробить оборону гостей. Если «Спартаку» удастся провести следующую встречу по аналогии, то шансов у «Магнитки» практически не останется.

Ставка: «Спартак» победит за 2.22.

Прогноз: В предыдущей игре красно-белые нанесли 43 броска в створ, из которых 11,63% превратились в голы. Захватив инициативу во второй встрече на домашней площадке, красно-белым вряд ли что-то помешает это повторить.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 1.80.