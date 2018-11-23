Океания поддержит Инфантино на выборах главы ФИФА

Джанни Инфантино
fifa.com
Как отмечает агентство, исполком организации, состоящий из 11 глав входящих в ОФК футбольных ассоциаций, единогласно принял решение о поддержке швейцарца.
Инфантино занял пост президента ФИФА на досрочных выборах 2016 года, прошедших после отстранения Зеппа Блаттера. Новые выборы пройдут летом 2019 года, пока никто, кроме него, не выразил желания в них участвовать. Крайний срок подачи заявок — 5 февраля.
Ранее о поддержке Инфантино объявили Африканская конфедерация футбола (КАФ) и Российский футбольный союз (РФС). 0