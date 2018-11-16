Хорватия в добавленное время вырвала победу у Испании

Сборнаяодержала победу в матче 5-го тура Лиги наций с командой

Хорваты взяли реванш twitter.com/sefutbol 100% Высокие коэффициенты Играть!

Встреча прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Хорватии Андрей Крамарич, отличившийся в начале второго тайма. Спустя две минуты хавбек испанцев Даниель Себальос сравнял счет.

Хорваты вновь вышли вперед в середине второго тайма благодаря точному удару защитника Тина Едвая. Капитан Испании Серхио Рамос на 78-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет. Победу Хорватии принес гол Едвая в добавленное время.