Хорватия в добавленное время вырвала победу у Испании

Хорваты взяли реванш
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Встреча прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий Хорватии Андрей Крамарич, отличившийся в начале второго тайма. Спустя две минуты хавбек испанцев Даниель Себальос сравнял счет.
Хорваты вновь вышли вперед в середине второго тайма благодаря точному удару защитника Тина Едвая. Капитан Испании Серхио Рамос на 78-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет. Победу Хорватии принес гол Едвая в добавленное время.
Лига наций A. Группа 4
Хорватия — Испания — 3:2 (0:0)
Хорватия: Калинич, Врсалько, Ловрен, Вида, Едвай, Ребич (Брекало, 74), Ракитич (Влашич, 68), Брозович, Модрич, Перишич, Крамарич (Пьяца, 89)Испания: де Хеа, Серхи Роберто, Серхио Рамос, Иньиго Мартинес, Жорди Альба, Сауль (Сусо, 74), Бускетс, Себальос, Родриго (Асенсио, 61), Аспас (Мората, 64), ИскоПредупреждения: Ребич, 70. Бускетс, 87. Перишич, 87. Себальос, 90