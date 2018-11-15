Аджоев назвал поставленную перед Черевченко задачу

Президентпрокомментировал назначение на пост главного тренера команды.

«Черевченко — амбициозный тренер. Полтора года работал в "Локомотиве", выигрывал Кубок России, знает почти всех наших футболистов. Поставили задачу попасть в топ-10. Если тренер ее выполнит — продолжим работать», — сказал Аджоев в интервью «Чемпионату».

«У меня было четыре-пять кандидатов на пост главного тренера. Семшов не входил в их число. То, что он будет главным по факту, — неправда. Всегда говорил, что Семшов будет помогать. Он тренировал наш фарм-клуб во второй лиге, но мы не упускали его из виду. По сути, он никуда не уходил, а теперь вернулся в штаб», — также рассказал президент «Арсенала».

Напомним, контракт с Черевченко заключен до конца текущего сезона. 0