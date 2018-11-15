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    Аджоев назвал поставленную перед Черевченко задачу

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    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал назначение Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.

    Гурам Аджоев
    Гурам Аджоев
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    «Черевченко — амбициозный тренер. Полтора года работал в "Локомотиве", выигрывал Кубок России, знает почти всех наших футболистов. Поставили задачу попасть в топ-10. Если тренер ее выполнит — продолжим работать», — сказал Аджоев в интервью «Чемпионату».

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    • «У меня было четыре-пять кандидатов на пост главного тренера. Семшов не входил в их число. То, что он будет главным по факту, — неправда. Всегда говорил, что Семшов будет помогать. Он тренировал наш фарм-клуб во второй лиге, но мы не упускали его из виду. По сути, он никуда не уходил, а теперь вернулся в штаб», — также рассказал президент «Арсенала».

    Напомним, контракт с Черевченко заключен до конца текущего сезона. 0

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