Черевченко: С этим подбором игроков сможем показывать достойную игру

Новый главный тренер тульскогопрокомментировал свое назначение.

Слова Черевченко приводит официальный сайт «оружейников».

«Эмоции только положительные, рад вернуться в премьер-лигу. Спасибо за оказанное доверие президенту ПФК "Арсенал" Гураму Аджоеву и генеральному директору Дмитрию Балашову. С моим помощником Игорем Семшовым сделаем все, чтобы команда двигалась в турнирной таблице все выше и выше», — сказал тренер.

«На нескольких матчах "Арсенала" удалось побывать и вживую увидеть, в какой футбол играет "Арсенал". Приятно, что команда старается играть в атакующий футбол. Многие футболисты обладают солидным опытом выступления в премьер-лиге. Думаю, с нынешним подбором игроков у нас получится показывать достойную игру.

Планы на текущую паузу? Нужно познакомиться с футболистами, хотя многих знаю по выступлениям за различные клубы, в том числе и за "Локомотив". До окончания первой части чемпионата России остается не так много времени, с этим есть определенная проблема. Чем раньше мы познакомимся и поймем друг друга, тем будет лучше для команды. Будем работать и стараться показывать результат в оставшихся турах в чемпионате и с "Оренбургом" в четвертьфинале Кубка России», — отметил Черевченко.

Напомним, контракт с Черевченко заключен до конца текущего сезона. 0