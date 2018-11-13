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    Черевченко возглавил тульский «Арсенал»

    Арсенал Тула РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Экс-наставник «Балтики» Игорь Черевченко стал главным тренером тульского «Арсенала», информирует официальный сайт клуба.

    Игорь Черевченко
    Игорь Черевченко
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    Помогать 44-летнему специалисту будут старший тренер Игорь Семшов, тренер Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун.

    Соглашение между «Арсеналом» и Игорем Черевченко заключено до конца текущего сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Ранее в СМИ сообщалось, что руководить командой будет Игорь Семшов, но, из-за отсутствия у него лицензии PRO, де-юре наставником будет Черевченко.

    Но, по сообщению издания, главным тренером команды будет все-таки Черевченко, а Семшов будет выполнять роль старшего помощника

    Напомним, в понедельник «Арсенал» объявил об уходе Олега Кононова с поста главного тренера. 52-летний специалист возглавил «Спартак».

    Ранее Черевченко был главным тренером «Локомотива» и «Балтики».

    «Арсенал» после 14 туров занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 17 очков. 0

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