Черевченко возглавил тульский «Арсенал»

Экс-наставник «Балтики»стал главным тренером тульского «Арсенала», информирует официальный сайт клуба

Помогать 44-летнему специалисту будут старший тренер Игорь Семшов, тренер Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун.

Соглашение между «Арсеналом» и Игорем Черевченко заключено до конца текущего сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ сообщалось, что руководить командой будет Игорь Семшов, но, из-за отсутствия у него лицензии PRO, де-юре наставником будет Черевченко.

Но, по сообщению издания, главным тренером команды будет все-таки Черевченко, а Семшов будет выполнять роль старшего помощника

Напомним, в понедельник «Арсенал» объявил об уходе Олега Кононова с поста главного тренера. 52-летний специалист возглавил «Спартак».

Ранее Черевченко был главным тренером «Локомотива» и «Балтики».

«Арсенал» после 14 туров занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 17 очков. 0