Руководство УЕФА рассматривает вариант изменения расписания еврокубков. Как сообщает As, матчи Лиги чемпионов со вторника и среды могут быть перенесены на выходные.

УЕФА может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные uefa.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

По вторникам и средам взамен будут проводиться игры национальные турниры.

Отмечается, что такое решение может стать реакцией на слухи о возможном создании Суперлиги.

При этом в ведущих лигах не довольны планами УЕФА — руководства испанской Примеры, английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А уже подписали специальное соглашение об отказе подстраиваться под новое расписание и отправили его в УЕФА.

Напомним, что ряд европейских команд обсуждают возможность создания нового закрытого турнира. 0