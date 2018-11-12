УЕФА может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные
uefa.com
По вторникам и средам взамен будут проводиться игры национальные турниры.
Отмечается, что такое решение может стать реакцией на слухи о возможном создании Суперлиги.
При этом в ведущих лигах не довольны планами УЕФА — руководства испанской Примеры, английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А уже подписали специальное соглашение об отказе подстраиваться под новое расписание и отправили его в УЕФА.
Напомним, что ряд европейских команд обсуждают возможность создания нового закрытого турнира. 0