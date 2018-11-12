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    УЕФА может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные

    УЕФА Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Руководство УЕФА рассматривает вариант изменения расписания еврокубков. Как сообщает As, матчи Лиги чемпионов со вторника и среды могут быть перенесены на выходные.

    УЕФА может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные
    УЕФА может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные
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    По вторникам и средам взамен будут проводиться игры национальные турниры.

    Отмечается, что такое решение может стать реакцией на слухи о возможном создании Суперлиги.

    При этом в ведущих лигах не довольны планами УЕФА — руководства испанской Примеры, английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А уже подписали специальное соглашение об отказе подстраиваться под новое расписание и отправили его в УЕФА.

    Напомним, что ряд европейских команд обсуждают возможность создания нового закрытого турнира. 0

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