Хавбек «Баварии» оскорбил и ударил журналиста

Полузащитник мюнхенскойстал участником скандала после матча с дортмундской(2:3).

По информации The Sun, после матча Рибери несколько раз вербально оскорбил журналиста, после чего дал ему пощечину. Пресс-служба мюнхенского клуба уже подтвердила информацию об участии хавбека в этом инциденте.

Жертвой Рибери стал французский журналист Патрик Гиллу. Согласно французским СМИ, Гиллу и Рибери давно знакомы, поэтому репортер высказал недовольство игрой футболиста, обвинив его в двух пропущенных мячах «Баварии».

По словам спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича, клуб приложит максимум усилий, чтобы разрешить конфликт. 0