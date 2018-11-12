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    Кононов: Атмосфера вокруг «Спартака» прекрасна

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    Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов​ в интервью клубной пресс-службе прокомментировал очередной вызов в своей карьере.

    Олег Кононов
    Олег Кононов
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    «Я тренирую уже 18 лет. Начинал с помощника, прошел все стадии. И давление испытывал всегда, с первых дней работы. Так вот, чем сильнее было это давление, тем больше мне нравилось работать.

    В России только "Спартак" и, может, еще два-три клуба соответствуют европейским стандартам — с точки зрения интереса общественности к команде, к процессам, которые происходят внутри. В Италии, Англии это норма. И я уверен, что если у нас будут следить за каждым шагом игроков, тренеров и сотрудников не только "Спартака", но всех команд — "Ахмата", "Арсенала", "Уфы", — это будет лучшим признаком развития футбола в стране.

    Атмосфера вокруг "Спартака" прекрасна. Она движет футбол в России вперед и позволяет ему быть в центре внимания. Как и прошедший чемпионат мира, который поднял мощную волну интереса болельщиков. Поэтому к шумихе вокруг красно-белых отношусь положительно», — заявил Кононов. 0

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