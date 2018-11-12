Кононов назначен главным тренером «Спартака»

назначен главным тренером сообщается на официальном сайте красно-белых.

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Соглашение «Спартака» с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

В нынешнем сезоне Кононов возглавлял тульский «Арсенал», который после 14 туров занимает 11-е место, имея в с своем активе 17 очков.

Помимо «Арсенала» в качестве главного тренера Кононов работал в львовских «Карпат», «Севастополе», «Краснодаре» и грозненском «Ахмате».

«Спартак» на данный момент занимает 9-е место в таблице РПЛ, имея в своем активе 19 очков. Ранее команду тренировал Рауль Рианчо. 0