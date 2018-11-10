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    «Борнмут» уступил «Ньюкаслу», Рондон оформил дубль

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    В матче 12-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» одержал домашнюю победу над «Борнмутом» — 2:1.

    «Ньюкасл»
    «Ньюкасл»
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    В составе победителей дубль в первом тайме оформил бывший нападающий «Зенита» Хосе Саломон Рондон, отличившийся на 7-й и 40-й минутах.

    «Вишни» отквитали один мяч в компенсированное к первому тайму время — на шестой добавленной минуте отличился Хефферсон Лерма. Второй тайм прошел без забитых голов.

    «Ньюкасл» с девятью очками поднялся на 14-е место в турнирной таблице, а «Борнмут» расположился на шестой строчке, имея в активе 20 очков.

    В другом матче 12-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» на своем поле сыграл вничью с «Уотфордом» — 1:1.

    У хозяев поля отличился Маноло Габбьядини (20-я минута), а у гостей — Хосе Холебас (82).

    В параллельной игре тура «Хаддерсфилд» на своем поле сыграл вничью с «Вест Хэмом» — 1:1.

    На гол Алекса Притчарда на шестой минуте лондонцы ответили голом Фелипе Андерсона на 74-й минуте.

    Еще в одном матче «Лестер» на домашнем поле сыграл вничью с «Бернли» — 0:0.

    После 12 тура «Лестер» с 17 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» располагается на 15-й строчке, имея в активе девять баллов. 0

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