«Манчестер Сити» скрывал истинную зарплату Манчини

тайно платил зарплату главному тренерув два раза больше, чем по контракту, сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на новый отчёт Football Leaks.

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Итальянский специалист возглавлял «горожан» с 2009 по 2013 год.

По данным источника, общая сумма, которую ежегодно получал итальянец, составляла 3,67 миллиона евро. При этом по условиям контракта оклад тренера равнялся 1,66 миллионов. Остальные 2 миллиона Манчини получал через клуб из ОАЭ «Аль-Джазира», который принадлежит владельцу «МанСити» шейху Саиду Бин-Зайеду.

Напомним, что манчестерский клуб под руководством Манчини по одному разу выиграл английскую Премьер-лигу, Кубок и Суперкубок страны. 0