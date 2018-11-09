«Манчестер Сити» скрывал истинную зарплату Манчини

Роберто Манчини
express.co.uk
Итальянский специалист возглавлял «горожан» с 2009 по 2013 год.
По данным источника, общая сумма, которую ежегодно получал итальянец, составляла 3,67 миллиона евро. При этом по условиям контракта оклад тренера равнялся 1,66 миллионов. Остальные 2 миллиона Манчини получал через клуб из ОАЭ «Аль-Джазира», который принадлежит владельцу «МанСити» шейху Саиду Бин-Зайеду.
Напомним, что манчестерский клуб под руководством Манчини по одному разу выиграл английскую Премьер-лигу, Кубок и Суперкубок страны. 0