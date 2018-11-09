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    Джеррард: Игра в обороне нам не удалась, могли пропустить и больше

    Рейнджерс Лига Европы Спартак Футбол России
    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал поражение от «Спартака» (3:4) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

    Стивен Джеррард
    Стивен Джеррард
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    «Да, конечно расстроен. В первую очередь — результатом. Можно сказать, что мы играли опасно, смело.

    В некоторых моментах получали за это вознаграждение. Но мы играли с достойным, опасным соперником, и он, бывает, наказывает тебя. Это и произошло сегодня.

    Также сильно расстроен тем, как мы организовали сегодня оборону. У нас не было четкого распределения линий, четкого распределения ролей. Мы пропустили четыре гола, хотя могли и больше. Игра в обороне нам не удалась.

    Замены помогли бы. Но то, что нам удалось достичь сегодня, было не за счет тактики, а за счет индивидуальной игры отдельных футболистов.

    При этом было совершено много ошибок. Мы бы могли удержать счет 3:2. Но у нас были ужасные пять минут в начале второго тайма.

    Результат сегодняшней игры ставит перед нами еще более тяжелую задачу. Сегодня наши шансы уменьшились. Но задача выйти в плей-офф по-прежнему стоит.

    Мы проиграли сегодня в основном из-за неправильно построенной обороны. Был шанс сыграть 4:4, но мы не забили. Мы проиграли по делу», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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