Джеррард: Игра в обороне нам не удалась, могли пропустить и больше

Главный тренер «Рейнджерс»прокомментировал поражение от(3:4) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Да, конечно расстроен. В первую очередь — результатом. Можно сказать, что мы играли опасно, смело.

В некоторых моментах получали за это вознаграждение. Но мы играли с достойным, опасным соперником, и он, бывает, наказывает тебя. Это и произошло сегодня.

Также сильно расстроен тем, как мы организовали сегодня оборону. У нас не было четкого распределения линий, четкого распределения ролей. Мы пропустили четыре гола, хотя могли и больше. Игра в обороне нам не удалась.

Замены помогли бы. Но то, что нам удалось достичь сегодня, было не за счет тактики, а за счет индивидуальной игры отдельных футболистов.

При этом было совершено много ошибок. Мы бы могли удержать счет 3:2. Но у нас были ужасные пять минут в начале второго тайма.

Результат сегодняшней игры ставит перед нами еще более тяжелую задачу. Сегодня наши шансы уменьшились. Но задача выйти в плей-офф по-прежнему стоит.

Мы проиграли сегодня в основном из-за неправильно построенной обороны. Был шанс сыграть 4:4, но мы не забили. Мы проиграли по делу», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0