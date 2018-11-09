«Зенит» сыграл вничью с «Бордо» во Франции

Питерскийна выезде сыграл вничью с французским(1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе С.

На 35-й минуте в ворота питерцев был назначен пенальти — Маммана старался в подкате выбить мяч в своей штрафной из-под ног Сабали, но в итоге снёс того.

Франсуа Камано своим ударом с «точки» развёл мяч и вратаря по разным углам.

Отыгрался «Зенит» на 72-й минуте. Кузяев получил мяч на левом краю штрафной «Бордо», добежал до лицевой, а далее зряче отпасовал в центр штрафной, Заболотный здорово своим ударом положил мяч в самый угол ворот.

В другом матче группы С пражская «Славия» на своем поле сыграл вничью с датским «Копенгагеном» — 0:0.

Группа С: 1. «Зенит» — 8 очков, 2. «Славия» — 7, 3. «Копенгаген» — 5, 4. «Бордо» — 1.