«Зенит» сыграл вничью с «Бордо» во Франции

Фрагмент матча
uefa.com
На 35-й минуте в ворота питерцев был назначен пенальти — Маммана старался в подкате выбить мяч в своей штрафной из-под ног Сабали, но в итоге снёс того.
Франсуа Камано своим ударом с «точки» развёл мяч и вратаря по разным углам.
Отыгрался «Зенит» на 72-й минуте. Кузяев получил мяч на левом краю штрафной «Бордо», добежал до лицевой, а далее зряче отпасовал в центр штрафной, Заболотный здорово своим ударом положил мяч в самый угол ворот.
В другом матче группы С пражская «Славия» на своем поле сыграл вничью с датским «Копенгагеном» — 0:0.
Группа С: 1. «Зенит» — 8 очков, 2. «Славия» — 7, 3. «Копенгаген» — 5, 4. «Бордо» — 1.
Лига Европы. 4-й тур. Группа С
«Бордо» (Франция) — «Зенит» (Россия) — 1:1 (1:0)
Голы: Камано, 35 — с пенальти (1:0). Заболотный, 72 (1:1)«Бордо» (Франция): Костиль, Сабали, Йованович, Паблу, Пундже, Лерагер, Санкаре, Плашил (Де Превиль, 84), Калу, Корнелиус (Бриан, 46), Камано (Карамо, 67)«Зенит» (Россия): Лунев, Анюков (Мак, 60), Нету, Мевля, Маммана, Набиуллин, Маркизио, Паредес, Ерохин (Кузяев, 65), Заболотный, Дриусси (Шатов, 78)Предупреждения: Анюков, 23. Набиуллин, 31. Лунев, 35. Йованович, 41. Нету, 60. Камано, 65