Стерлинг извинился за пенальти в матче с «Шахтером»

Вингеризвинился за то, как заработал пенальти в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов с(6:0).

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Англичанин просто упал в чужой штрафной, а судье показалось, что против него нарушили правила.

«Мы одержали большую победу. Нам следовало многое исправить после поражения от "Лиона". Мы сделали правильные выводы, что доказали в последних играх. Хороший соперник всегда наказывает тебя, если теряешь мяч.

Что касается пенальти, то я лишь пытался пробить по мячу и не понял, как все произошло. Не чувствовал, что меня касался защитник. Хочу извиниться перед судьей за эту ситуацию», — цитирует Стерлинга AFP. 0