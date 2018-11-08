Стерлинг извинился за пенальти в матче с «Шахтером»

Рахим Стерлинг
ESPN
Англичанин просто упал в чужой штрафной, а судье показалось, что против него нарушили правила.
«Мы одержали большую победу. Нам следовало многое исправить после поражения от "Лиона". Мы сделали правильные выводы, что доказали в последних играх. Хороший соперник всегда наказывает тебя, если теряешь мяч.
Что касается пенальти, то я лишь пытался пробить по мячу и не понял, как все произошло. Не чувствовал, что меня касался защитник. Хочу извиниться перед судьей за эту ситуацию», — цитирует Стерлинга AFP. 0