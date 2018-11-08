«Манчестер Сити» — «Шахтёр» Д: счет матча 6:0, обзор голов

Первый гол был забит на 13-й минуте. Марез прошел по правому флангу, прострелил из-под Ракицкого ближе к центру, где совершенно не прикрытый Давид Сильва спокойно пробил по воротам. 1:0.
Удвоить преимущество «горожане» сумели на 25-й минуте, но с несправедливого пенальти. Стерлинг вбегал в штрафную, носком бутсы воткнулся в землю и упал. Судья — Виктор Кошшои — углядел в этом нарушение правил со стороны гостей и поставил на «точку».
Габриэл Жэсус развел Пятова и мяч по разным углам. 2:0.
Третий гол оказался в воротах «Шахтера» в самом начале второго тайма. Зинченко отдал на ход Стерлингу, тот обыграл Коваленко и Майкона и от линии штрафной послал мяч в дальний угол ворот. 3:0.
На 72-й минуте счет стал 4:0. Степаненко грубо свалил в штрафной Давида Сильва, и в этот раз уже справедливый пенальти реализовал все тот же Габриэл Жезус, снова разведя по углам голкипера и мяч.
5:0 стало на 84-й минуте. Матвиенко потерял мяч в центре поля, Марез получил на ход от Гюндогана и точным ударом низом отправил мяч в сетку.
И на последних минутах Жесус установил окончательный счет на табло — 6:0, оформив хет-трик. Пятов вышел из ворот, чем и воспользовался Жесус, перебросив мяч голкиперу за спину.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Сити» набрал 9 очков после четрех матчей и возглавяет турнирную таблицу группы F. «Шахтер» — последний, 2 очка. Украинский клуб потерял шансы продолжить борьбу в Лиге чемпионов.
В пятом туре группы F «Хоффенхайм» дома сыграет с «Шахтером», «Манчестер Сити» отправится в Лион. Матчи состоятся 27 ноября. 0