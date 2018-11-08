«Манчестер Сити» — «Шахтёр» Д: счет матча 6:0, обзор голов

уверенно обыграл донецкий6:0 в матче четвертого тура группы F Лиги чемпионов.

Габриэл Жэсус оформил хет-трик uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Первый гол был забит на 13-й минуте. Марез прошел по правому флангу, прострелил из-под Ракицкого ближе к центру, где совершенно не прикрытый Давид Сильва спокойно пробил по воротам. 1:0.

Удвоить преимущество «горожане» сумели на 25-й минуте, но с несправедливого пенальти. Стерлинг вбегал в штрафную, носком бутсы воткнулся в землю и упал. Судья — Виктор Кошшои — углядел в этом нарушение правил со стороны гостей и поставил на «точку».

Габриэл Жэсус развел Пятова и мяч по разным углам. 2:0.

Третий гол оказался в воротах «Шахтера» в самом начале второго тайма. Зинченко отдал на ход Стерлингу, тот обыграл Коваленко и Майкона и от линии штрафной послал мяч в дальний угол ворот. 3:0.

На 72-й минуте счет стал 4:0. Степаненко грубо свалил в штрафной Давида Сильва, и в этот раз уже справедливый пенальти реализовал все тот же Габриэл Жезус, снова разведя по углам голкипера и мяч.

5:0 стало на 84-й минуте. Матвиенко потерял мяч в центре поля, Марез получил на ход от Гюндогана и точным ударом низом отправил мяч в сетку.

И на последних минутах Жесус установил окончательный счет на табло — 6:0, оформив хет-трик. Пятов вышел из ворот, чем и воспользовался Жесус, перебросив мяч голкиперу за спину.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Сити» набрал 9 очков после четрех матчей и возглавяет турнирную таблицу группы F. «Шахтер» — последний, 2 очка. Украинский клуб потерял шансы продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F «Манчестер Сити» (Англия) — «Шахтер» (Украина) — 6:0 (2:0) Голы: Сильва, 13 (1:0). Габриэл Жезус, 24 — с пенальти (2:0). Стерлинг, 49 (3:0). Габриэл Жезус, 72 — с пенальти (4:0). Махрез, 84 (5:0). Габриэл Жезус, 90+2 (6:0)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Данилу, 61), Ляпорт, Стоунс, Сильва (Гюндоган, 73), Фернандинью (Делф, 76), Зинченко, Стерлинг, Махрез, Бернарду Силва, Габриэл Жезус«Шахтер»: Пятов, Ракицкий, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Степаненко, Тайсон (Патрик, 77), Болбат, Коваленко, Майкон (Веллингтон Нем, 77), Мораес (Кайоде, 63)

В пятом туре группы F «Хоффенхайм» дома сыграет с «Шахтером», «Манчестер Сити» отправится в Лион. Матчи состоятся 27 ноября. 0