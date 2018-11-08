Джеррард: «Спартак» — тяжёлый соперник, но мы сильнее

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от гостевого матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

«Мы выбрали тех игроков, которые, надеюсь, сегодня создадут не меньше моментов, чем в шотландском матче.

Только хочется верить, что в этот раз мы к этим моментам отнесёмся бережнее и будем лучше их реализовывать.

Какую тактику изберём — атакующую или оборонительную? Посмотрим, как пойдёт игра. Сейчас я сказать не могу.

У нас есть план, но он может быть скорректирован. "Спартак" — очень тяжёлый соперник, но я думаю, что мы можем быть сильнее.

Мне всегда рады играть в Москве. Здесь очень хорошие люди, болеют футболом. Я с нетерпением жду этого матча», — сказал Джеррард в эфире телеканала «Матч Премьер». 0