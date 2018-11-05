СМИ: Венгер в ближайшее время возглавит «Милан»

может стать новым главным тренером итальянского

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Как сообщает Football Italia, итальянский клуб ведет активные переговоры с французским специалистом, и они близки к успешному завершению. Таким образом, уже в ближайшее время Венгер может сменить на посту главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

Отмечается, что в приглашении Венгера заинтересованы новые владельцы клуба — акционеры американского инвестиционного фонда Elliot Management Corporation. Кроме того, с 1 декабря спортивным директором «Милана» станет Иван Газидис, который ранее работал вместе с Венгером в «Арсенале».

Напомним, 69-летний Венгер остается без работы после того, как летом покинул «Арсенал».

После одиннадцати туров «Милан» набрал 21 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. 0