Ван дер Варт объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Голландии, ныне выступающий за датский, объявил о завершении карьеры.

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«Думаю, сейчас мне просто нужно остановиться. Я здесь, чтобы играть в футбол, а не лечиться. Мне хотелось выступать максимально долго, но это невозможно. Мне остается только выразить благодарность за все эти годы клубам, игрокам, сотрудникам команд. Я испытываю только теплые чувства, это было замечательное время», — цитирует ван дер Варта Voetbalprimeur.

Ван дер Варт является воспитанником амстердамского «Аякса», в этой команде он начал профессиональную карьеру. Впоследствии он защищал цвета немецкого «Гамбурга», мадридского «Реала», лондонского «Тоттенхэма», испанского «Бетиса», датского «Миттьюлланна». Летом текущего года он перешел в другой датский клуб — «Эсбьерг», за который сыграл четыре матча.

В составе национальной команды он провел 109 матчей и забил 25 голов. 0