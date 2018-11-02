Пеев: У Черчесова была практика избавляться от лидеров, чтобы его все слушали

«Очень сильный тренер! Черчесов всё раскладывал по полочкам — все знали, кто за что отвечает на поле, куда двигаться, когда начинать движение, как принимать мяч и так далее.
Мы тщательно это отрабатывали на тренировках, а затем воспроизводили в играх. Примерно как у Лобановского.
Черчесов любит фланговую игру. У него были свои принципы атакующей игры. Я всем рассказывал, какой он сильный специалист, но мне не верили.
Конфликт с Черчесовым? Как-то он неправильно понял меня, хотя претензий по тренировкам не имел.
На самом деле, у него была практика избавляться от лидеров, чтобы его затем все слушали. Так было в "Спартаке", когда он выгнал Титова с Калиниченко, так было и в других командах.
В "Амкаре" он хотел поступить так со мной и Сираковым. Но дело в том, что Черчесов как тренер мне импонировал. Я хотел с ним работать.
Увы, на одной из тренировок мы с Захари Сираковым якобы не так посмотрели на него. Может, ему нужен был повод. И он решил не церемониться с нами.
Но через неделю успокоился и сам позвал на встречу. Всё наладилось, и я провёл чуть ли не лучший сезон в своей карьере при Черчесове», — сказал болгарин в интервью журналу «Футбол». 0