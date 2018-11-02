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    Пеев: У Черчесова была практика избавляться от лидеров, чтобы его все слушали

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    Экс-игрок «Амкара» Георги Пеев высказал мнение о наставнике сборной России Станиславе Черчесове, с которым ему довелось работать в пермском клубе.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    «Очень сильный тренер! Черчесов всё раскладывал по полочкам — все знали, кто за что отвечает на поле, куда двигаться, когда начинать движение, как принимать мяч и так далее.

    Мы тщательно это отрабатывали на тренировках, а затем воспроизводили в играх. Примерно как у Лобановского.

    Черчесов любит фланговую игру. У него были свои принципы атакующей игры. Я всем рассказывал, какой он сильный специалист, но мне не верили.

    Конфликт с Черчесовым? Как-то он неправильно понял меня, хотя претензий по тренировкам не имел.

    На самом деле, у него была практика избавляться от лидеров, чтобы его затем все слушали. Так было в "Спартаке", когда он выгнал Титова с Калиниченко, так было и в других командах.

    В "Амкаре" он хотел поступить так со мной и Сираковым. Но дело в том, что Черчесов как тренер мне импонировал. Я хотел с ним работать.

    Увы, на одной из тренировок мы с Захари Сираковым якобы не так посмотрели на него. Может, ему нужен был повод. И он решил не церемониться с нами.

    Но через неделю успокоился и сам позвал на встречу. Всё наладилось, и я провёл чуть ли не лучший сезон в своей карьере при Черчесове», — сказал болгарин в интервью журналу «Футбол». 0

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