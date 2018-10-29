Семшов может возглавить «Арсенал» в случае ухода Кононова

может стать новым главным тренером тульскогов случае ухода нынешнего наставника командыв московский сообщает «Спорт-экспресс».

В настоящее время Семшов возглавляет новомосковский «Химик», выступающий в ПФЛ. «Химик», являющийся фарм-клубом туляков, занимает пятое место в турнирной таблице зоны «Центр» Олимп-ПФЛ. Новомосковская команда одержала семь побед, дважды сыграла вничью и шесть раз проиграла.

После матча 15-го тура с липецким «Металлургом» тренер угодил в скандал — после игры он назвал судей «мразями», а также пытался прорваться в судейскую комнату, чтобы высказать претензии арбитрам, но его не пропустили сотрудники охраны.

Ранее сообщалось, что московский клуб урегулировал условия личного контракт с Кононовым, а о его назначении будет объявлено в ближайшие дни. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Рауль Рианчо. 0