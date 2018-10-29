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    Семшов может возглавить «Арсенал» в случае ухода Кононова

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    Игорь Семшов может стать новым главным тренером тульского «Арсенала» в случае ухода нынешнего наставника команды Олега Кононова в московский «Спартак», сообщает «Спорт-экспресс».

    Игорь Семшов
    Игорь Семшов
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    В настоящее время Семшов возглавляет новомосковский «Химик», выступающий в ПФЛ. «Химик», являющийся фарм-клубом туляков, занимает пятое место в турнирной таблице зоны «Центр» Олимп-ПФЛ. Новомосковская команда одержала семь побед, дважды сыграла вничью и шесть раз проиграла.

    После матча 15-го тура с липецким «Металлургом» тренер угодил в скандал — после игры он назвал судей «мразями», а также пытался прорваться в судейскую комнату, чтобы высказать претензии арбитрам, но его не пропустили сотрудники охраны.

    Ранее сообщалось, что московский клуб урегулировал условия личного контракт с Кононовым, а о его назначении будет объявлено в ближайшие дни. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Рауль Рианчо. 0

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