«Енисей» — «Локомотив»: известны стартовые составы команд

«Енисей»: Филиппов, Кичин, Занев, Грицаенко, Дугалич, Комков, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Гавазай, Саркисов.
Запасные: Нестеренко, Юрченко, Ятченко, Гасанов, Комолов, Рожков, Семакин, Харитонов, Кутьин, Бодул, Обрадович.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Идову, Хёведес, Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Эдер.
Запасные: Медведев, Коченков, Ротенберг, Маргасов, Лысов, Лапшов, Жемалетдинов, Куликов, Тугарев, Миронов, Ан. Миранчук.
Начало матча — в 14:00. Главный арбитр встречи — Владислав Безбородов.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0